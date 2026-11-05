CCOO prepara el 11N reuniendo a más de medio millar de representantes sindicales en Sevilla

1131400.1.260.149.20261105170124 Asamblea de CCOO en Sevilla con motivo del 11N. - CCOO-A

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha congregado a más de 500 delegados y delegadas de empresas de todos los sectores productivos de Sevilla en una asamblea masiva en el Auditorio Cartuja de la capital hispalense.

Según ha subrayado el sindicato en una nota, la cita es "un hito dentro de la hoja de ruta que la primera organización sindical de la provincia está llevando a cabo desde la convocatoria de la Huelga General y hasta el propio 11N".

En este sentido, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha concretado las exigencias del sindicato en materia salarial para compensar los márgenes de las empresas. Sordo ha aseverado que "la gente no llega a fin de mes porque las empresas generan más beneficios que nunca y esto es un escándalo, que tiene que ser compensado con un fuerte incremento de los salarios".

Asimismo, el secretario general de CCOO ha resaltado el éxito del 11N al que ya se han adherido más de 3.400 comités de empresa, juntas de personal y secciones sindicales. De este modo, Sordo ha concluido que "para que en España realmente los precios de la vivienda sean asequibles para el conjunto de la población, necesitamos una gran infraestructura pública de vivienda a precios protegidos".

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha urgido a recuperar la capacidad adquisitiva de las trabajadoras y trabajadores de Andalucía. La responsable sindical ha recriminado que "desde el año 2013, hasta el año 2026, el precio de la vivienda ha crecido en Andalucía un 105%, mientras que los salarios de los trabajadores y trabajadoras tan solo han aumentado un 27%".

Además, la secretaria general de CCOO de Andalucía también ha alertado sobre la pérdida de recursos motivada por los beneficios fiscales a las rentas altas que está impulsando el Gobierno andaluz.

López ha remarcado que "otra vez su política fiscal de rebaja a esa minoría pudiente quita 280 millones de euros de unos presupuestos públicos que vendrían muy bien para sustentar nuestros servicios esenciales".

En este sentido, el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha resaltado las 54 asambleas realizadas en plazas, pueblos y centros de trabajo a lo largo y ancho de la provincia y el trabajo que las mujeres y hombres de CCOO están realizando para organizar y extender la Huelga General.

Una movilización "necesaria" ya que, como avisa Aristu, "en Sevilla hay 300.000 personas cuyos salarios están bloqueados por la cerrazón de esta patronal". Asimismo, el secretario general de CCOO de Sevilla ha situado la problemática habitacional en el centro de las reivindicaciones sindicales. En esta línea, Aristu ha criticado que "a partir del día 10 la gente ya no ve cómo poder acabar el mes en condiciones de dignidad".