CCOO prevé que la huelga general será "un éxito en las calles, en los centros de trabajo y en los barrios"

Archivo - La secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha pronosticado este sábado, 7 de noviembre, que la huelga general del 11 de noviembre será "un éxito en las calles, en los centros de trabajo y en los barrios", a causa del "malestar conjunto de lso trabajadores" por la situación de la vivienda y la carestía de la vida.

"Hay un malestar incipiente por el conjunto de la ciudadanía y especialmente de los trabajadores. Hay una buena acogida por parte de los trabajadores de la huelga general porque hay elementos objetivos para ello", ha precisado López en una entrevista concedida a Radio Sevilla, recogida por Europa Press.

De este modo, la secretaria general de CCOO-A ha asegurado que la huelga es la herramienta para "garantizar que los salarios en Andalucía, en nuestra tierra, suban de manera suficiente para vivir". En este sentido, ha considerado que la éxito de la huelga "es claro y nítido" ante las "cifras escandalosas" de beneficios de los bancos frente a "algunos casos de algunas familias que están quitando de la propia cinta del supermercado productos porque el presupuesto no les llega". "La cesta de la compra se lo lleva todo. Están haciendo caja con las privatizaciones en la sanidad, de la educación o incluso del sector de los cuidados", ha añadido.

El respecto de la desinformación de algunos sectores sobre la huelga, la secretaria generald el sindicato ha reconocido que es "cierto que hay una preocupación por parte de los trabajadores porque hay empresarios que no asumen que el derecho a la huelga es un derecho constitucional".

"En esta ocasión hay una rumorología, hay un intento de confusión, hay muchos bulos por todas partes que intentan hacer creer a los trabajadores que ese derecho pues tienen que comunicarlo a su empresario o a su empresa", ha dicho. "Hay mucha gente interesadamente que lo que intenta es que los trabajadores no ejercemos nuestros derechos a huelga libremente", ha agregado.

PLENO DEL PRESUPUESTO ANDALUZ

En referencia a la aprobación del próximo Pleno previsto para el día 11 de noviembre, López ha valorado el "gesto de algunos partidos políticos" frente a la "falta de respeto a los trabajadores" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de no cambiar el "debate tan importante" de los presupuestos autonómicos de fecha al coincidir con la huelga general convocada.

"No pasa nada si se trasladaba el Pleno al día 10 o al día 12. Es una falta de respeto a los trabajadores llevar a cabo un debate tan importante como es el de los presupuestos en un día en el que los trabajadores ejercemos un acto de protesta a demostrar nuestro malestar por situaciones que son tan importantes como el derecho a la vivienda", ha sostenido.

En este sentido, López ha apuntado que Moreno "tenía que haber tenido un detalle con los trabajadores", lo que demuestra "con quién está" y "hacia dónde se inclina el presidente de nuestra comunidad". "Al final lo que intenta ocultar es que simplemente estos presupuestos lo que hacen es priorizar y favorecer a una minoría pudiente, a la especulación y al negocio privado y no protege a la mayoría social de Andalucía que somos las personas trabajadoras de nuestra tierra".