CCOO-A rechaza el envío automático de avisos a ambulancias que la Junta aclara que está en "proceso de validación"

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SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha mostrado este martes su "rechazo" a la implantación del nuevo sistema de locución automática para el envío de avisos urgentes a las ambulancias A1 (no asistenciales) puesto en marcha por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía porque "está generando importantes deficiencias en la transmisión de la información". "En numerosas ocasiones, los avisos llegan incompletos o contienen errores de dicción derivados de la transcripción automática, lo que obliga a los Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) a escuchar varias veces la grabación para comprender los datos básicos, retrasando así el tiempo de salida".

Frente a esta alerta de CCOO en una nota de prensa, fuentes de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia han explicado que "el sistema IVR de emisión automática de avisos para las ambulancias de la Red de Transporte Sanitario Urgente constituye una herramienta orientada a optimizar la gestión operativa de los recursos, reduciendo los tiempos de emisión de los avisos y agilizando su activación, y que convive con la vía tradicional de comunicación, estando esta disponible para cualquier eventualidad".

"Actualmente, nos encontramos inmersos en un proceso de validación del modelo, así como en la identificación y corrección de las incidencias técnicas detectadas durante su implantación progresiva, despliegue que aún no se ha completado en la totalidad de las provincias andaluzas", han aclarado.

Este sistema está destinado "exclusivamente" a la asignación de servicios para pacientes que no requieren soporte vital avanzado o medicalizado. "En todo momento se mantiene la posibilidad de que, cuando existan dificultades en la comprensión del mensaje automático o cualquier otra incidencia que lo justifique, los técnicos de emergencias puedan solicitar la comunicación verbal directa con la operadora del Centro Coordinador correspondiente, manteniéndose así el procedimiento tradicional como mecanismo de respaldo".

El sindicato ha advertido, no obstante, que los profesionales se ven "obligados, en algunos casos, a acudir a intervenciones urgentes sin disponer de la información mínima imprescindible para garantizar una atención sanitaria segura y de calidad". Entre las carencias detectadas, CCOO ha señalado la ausencia de datos básicos para localizar el lugar de la asistencia, información sobre la atención previa recibida por el paciente, la intervención de las fuerzas de seguridad, el tiempo de demora acumulado, la existencia de cortes de calles, accesos alternativos, dificultades de entrada o el centro hospitalario de derivación.

"Existen datos que deben formar parte obligatoriamente de todos los avisos de urgencia. La falta de cualquiera de ellos obliga al personal técnico de urgencias a contactar nuevamente con el Centro Coordinador para completar la información, con la consiguiente pérdida de tiempo tanto para los profesionales como para el propio sistema de urgencias", ha recordado el sindicato.

Para la Federación de Servicios a la Ciudadanía "implantar un sistema de estas características sin garantizar previamente que cumple todos los estándares informativos exigibles en una urgencia sanitaria constituye una decisión irresponsable que puede retrasar la atención urgente y comprometer la seguridad de los profesionales. En este sentido, el sindicato considera que la locución automática, en las condiciones actuales, "no supone una mejora del servicio, sino un deterioro del mismo".

Por todo ello, CCOO ha exigido a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía la "revisión inmediata e integral" del sistema de locución automática para "garantizar que ningún aviso pueda generarse sin incluir toda la información clínica, logística y operativa imprescindible para que el técnico o técnica de urgencias pueda prestar una atención eficaz, segura y de calidad desde el primer momento".