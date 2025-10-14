CCOO reclama seguridad laboral para los trabajadores de centros de reforma y protección de menores en Andalucía

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha pedido este martes "medidas urgentes" para garantizar la seguridad y la dignidad laboral de los profesionales que trabajan en los centros de reforma y protección de menores de la región, tras concentraciones provinciales celebradas en todas las provincias andaluzas, según ha informado en una nota la secretaria general del sindicato, Marina Vega.

CCOO ha alertado de que la violencia en estos centros no es un hecho aislado, sino el reflejo de un sistema deteriorado por años de privatización, congelación salarial y falta de personal, que pone en riesgo tanto a profesionales como a menores. Además, ha apostillado que más del 80 % del personal ha sufrido agresiones en los últimos meses, y se han producido siete ataques graves, de los cuales solo cuatro se han denunciado.

Por su parte, la secretaria general de la federación, Marina Vega, ha señalado que "cada día se expone a quienes garantizan la atención y protección de menores a un riesgo físico y emocional inaceptable" y ha reclamado una actuación inmediata por parte del Gobierno andaluz.

CCOO ha considerado fundamental la aplicación íntegra del V Convenio Colectivo Estatal de Reforma y Protección de Menores, que representa un avance histórico para el sector, pero cuya aplicación en Andalucía se encuentra paralizada, diluida entre prórrogas injustificadas y despidos encubiertos. La situación, según el sindicato, agrava la pérdida de poder adquisitivo tras años de inflación y condena a las plantillas a la precariedad.

Entre las medidas reclamadas, CCOO ha instado al Gobierno andaluz la dotación suficiente de plantillas, eliminación de los turnos en solitario, ratios adecuadas en los equipos técnicos, reconocimiento de la peligrosidad laboral, protocolos de seguridad eficaces y la aplicación inmediata del V Convenio Colectivo sin más retrasos. "Un profesional solo y saturado no puede garantizar ni la seguridad ni la calidad del servicio. Para proteger a los menores, hay que proteger primero a quienes los atienden", ha recalcado Vega.

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha anunciado que mantendrá la presión social y política hasta que se garanticen servicios públicos dignos, seguros y estables en los centros de reforma y protección de menores. "Si tocan a una, respondemos todas. No nos callarán. Seguiremos hasta que la dignidad laboral sea una realidad en todos los centros", ha concluido la secretaria general.