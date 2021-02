CCOO-A se reivindica como "piedra angular" para el desarrollo de la autonomía andaluza

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actual secretaria general de CCOO-A, Nuria López, y sus antecesores en el cargo, Francisco Carbonero y Julio Ruiz, han coincidido en calificar al sindicato como "piedra angular" para el desarrollo de la autonomía andaluza, al tiempo que han valorado el trabajo realizado por los miles de delegados sindicales que en estos años han dedicado su tiempo y esfuerzo a defender a los trabajadores y a "hacer posible la conquista de nuevos derechos que se han ido consolidando con los años".

Así lo han reivindicado en el transcurso de un programa especial de la Cadena SER con motivo del 41 aniversario del Estatuto de autonomía andaluz para analizar cuál ha sido el papel jugado por la que es "la primera organización sindical de España y de Andalucía", en estos años y los retos que se plantea a futuro, según ha informado CCOO-A en un comunicado este viernes.

Al ser preguntados acerca de en qué momento se encuentra el sindicato en estos momentos, Nuria López ha aseverado que "existe una estrategia de debilitamiento de la fuerza colectiva, en un momento de recortes", y ha abogado por desarrollar "políticas amables con los trabajadores".

En la misma línea se han mostrado tanto Carbonero, que ha sostenido que "tuvimos una crisis de reputación porque la estrategia fue atacar a quien podía plantear resistencia frente a los recortes presupuestarios, de derechos y de libertades", como Ruiz, quien ha remarcado que "siempre ha habido una intención de atacar al sindicalismo de clase porque somos el mayor muro de contención ante los recortes".

Ante esa "intención de debilitar el sindicalismo de clase", los dirigentes de CCOO han dejado claro que "seguimos siendo la primera organización de este país y de Andalucía; la organización a la que se afilian más mujeres; un sindicato basado en la igualdad, y vanguardia para la conquista de derechos".

En ese sentido, Nuria López ha mandado un mensaje de ánimo a los hombres y mujeres de CCOO, a quienes ha agradecido el esfuerzo que hacen día a día "imprescindible para que haya avances y derechos".

Por otra parte, y en referencia al diálogo social, la actual secretaria general de CCOO-A ha declarado que "es la herramienta que tenemos para incidir en las políticas públicas", aunque ha apuntado que "con un Gobierno de derechas cuesta mucho, porque al Gobierno andaluz no parece no entender que el diálogo social tiene reglas". Pese a todo, la dirigente ha dejado claro que "CCOO-A no renuncia ni al diálogo social ni a la negociación colectiva".

Carbonero, por su parte, ha dicho sobre el diálogo y la concertación social que "es la forma que tenemos de intervenir en el reparto de la riqueza, para no perder derechos, y un factor de corrección porque no todo el mundo puede comprar en el mercado y para ello necesitamos los servicios públicos".

Y Ruiz ha agregado que "el diálogo social es una extensión de la negociación colectiva, y sirve para el desarrollo de Andalucía, por lo que el Gobierno andaluz tiene las luces cortas si no sabe canalizarlo y engrasarlo".

Al Ejecutivo andaluz de PP-A y Ciudadanos, Nuria López ha pedido ante la crisis de la Covid-19 que "aproveche la oportunidad que suponen los fondos europeos que van a venir porque Andalucía adolece de sector industrial y existe riesgo de desmantelamiento".

Asimismo, le ha pedido que "refuerce" el agroalimentario, y ha lamentado que "no seamos capaces de rentabilizar nuestro potencial y que los planes estratégicos empiecen por el norte y nunca lleguen al sur". "Andalucía puede eliminar el déficit que tiene y una gran responsabilidad está en la mentalidad empresarial que tiene que dejar de pensar en el regate corto", ha apostillado.

Coincidente con ello se han mostrado Carbonero y Ruiz, quienes han insistido en que el Gobierno andaluz, "al que le falta nervio y socios para afrontar los retos de Andalucía, tiene que estar sentado con empresarios y sindicatos".

Asimismo, Carbonero ha recalcado que "nuestro modelo productivo es estacional y Andalucía no puede sobrevivir a ello. Perdimos la oportunidad de tener un gran sector financiero que agilizara las inversiones de desarrollo de Andalucía", ha lamentado. Por su parte Julio Ruiz ha abogado también por un cambio de mentalidad empresarial, basado en el beneficio rápido y rentista.

ÁNIMO A LOS ANDALUCES

Los dirigentes han lanzado un mensaje de ánimo a los andaluces ante la pandemia actual. Han agregado que los andaluces tienen "en el ADN capacidad de resistencia, y eso nos impulsa a la conquista de nuevos espacios", según ha dicho Carbonero.

Julio Ruiz, por su parte, ha pedido a los andaluces que "tengan la esperanza que esto pasará y que seguiremos avanzando en el desarrollo de nuestra sociedad".

Nuria López ha aseverado en este punto que "Andalucía es una tierra de resistencia, de lucha y de esperanza, y hay que tener ilusión por transformar esta crisis en una oportunidad pero, eso sí, sin dejar a nadie atrás".

López, Carbonero y Ruiz, que han coincidido en que dirigir una organización como CCOO-A es un orgullo y una responsabilidad, han tenido palabras para el también ex secretario general de CCOO-A Eduardo Saborido, quien no pudo asistir a la entrevista por motivos personales. "Eduardo es un referente de entrega, de lucha, comprometido con su clase, un valiente. Es el referente del sindicato", han coincidido los dirigentes sindicales.