CCOO respalda las concentraciones convocadas en Andalucía por un periodismo "seguro". - CCOO ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO ha reiterado su condena y rechazo a los ataques que en las últimas semanas profesionales de medios de comunicación han sufrido cuando intentaban hacer su trabajo para informar de la situación de inestabilidad de Ceuta.

Según ha detallado CCOO Andalucía en una nota, "se les ha agredido físicamente, sustraído micrófonos y teléfonos móviles, zarandeado e insultado". Ante estos hechos, "nos hemos puesto a disposición de los compañeros que hayan sufrido agresiones para ofrecerles apoyo legal". Además, "respaldamos las concentraciones convocadas por el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía que se celebrarán en todas las provincias andaluzas el próximo miércoles, 9 de septiembre, a las 11:,00 horas".

Para CCOO "la violencia salvaje no puede quedar impune". Por tanto, "pondremos todos los medios a nuestro alcance para combatirla", ha añadido. Asimismo, han pedido al Ministerio del Interior que garantice la seguridad de los profesionales de los medios de comunicación en cualquier cobertura informativa y han hecho un llamamiento a que se pongan todos los medios para que puedan trabajar con libertad".

En esta línea, el sindicato ha mostrado su solidaridad con los periodistas que están siendo insultados en redes sociales por su nombre, por su aspecto físico, por ser personas racializadas y por ser mujeres. "Nos ponemos a su entera disposición para prestar el asesoramiento legal que requieran", ha remarcado el sindicato.

Al tiempo, CCOO ha pedido a las empresas de comunicación que se comprometan a mantener unas condiciones laborales "dignas" para sus trabajadores, y a contribuir a su defensa y protección frente a los crecientes ataques que sufren "por el simple hecho de desarrollar su labor profesional".

En este sentido, CCOO trabaja para promover un periodismo "centrado en las personas y los Derechos Humanos, un periodismo antirracista y feminista, un periodismo que enriquezca la creciente diversidad de la sociedad española".

Por último, el sindicato ha hecho un llamamiento a la ciudadanía andaluza para que respalden las justas demandas de este colectivo profesional con su presencia en las movilizaciones convocadas.