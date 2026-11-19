Archivo - La secretaria general de la federación de enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha manifestado que las cuentas presentadas por el Gobierno andaluz para 2027 "no representan el refuerzo que necesita el sistema educativo público".

La secretaria general de la federación, Marina Vega, ha explicado que el incremento del 5,05% en el presupuesto no universitario, hasta alcanzar los 9.811 millones de euros, revela "desequilibrios que obvian las verdaderas necesidades de las aulas".

Según ha informado CCOO en una nota, para la dirigente sindical, "el debate no puede quedarse en las grandes cifras porque el aumento global no se traduce en una mejora suficiente de las condiciones en las que se desarrolla la educación pública". Asimismo, entre los aspectos más preocupantes, Vega ha señalado: la reducción de los recursos destinados al funcionamiento de los centros para gastos imprescindibles como suministros, mantenimiento, limpieza o seguridad.

Una carencia, a la que se suma una insuficiente apuesta inversora, ya que, según ha apuntado la responsable sindical, la inversión conjunta de la Consejería de Educación y de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) desciende respecto al año anterior y en el aire hay actuaciones pendientes de climatización y reforma en numerosos centros.

Por otro lado, la central sindical ha cuestionado que la financiación de la Formación Profesional concertada aumente un 9,4% mientras la red pública arrastra falta de plazas e instalaciones. Ante esa situación, Vega ha exigido que "la ampliación de la FP se apoye prioritariamente en la red pública, evitando que el crecimiento de esta enseñanza se convierta en un negocio para la empresa privada".

Asimismo, CCOO de Andalucía ha reclamado transparencia sobre el coste real de la gratuidad anunciada para el primer ciclo de Infantil y sobre los recursos para garantizar unas condiciones laborales dignas ya que, según ha señalado Vega, "el presupuesto no otorga la prioridad necesaria a ninguna de las dos cuestiones".

Respecto a la educación superior, la dirigente sindical ha calificado de insuficiente el incremento de 137 millones de euros para las universidades públicas. "El Gobierno andaluz aprobó en 2023 un modelo de financiación universitaria que sigue sin aplicarse plenamente, con cuestiones pendientes como la cláusula de salvaguarda, la financiación de plantillas o la actualización de gastos corrientes".

De este modo, CCOO eleva la necesidad de incremento presupuestario a, al menos, 150 millones. Especialmente "grave" es, para la central sindical, el recorte del 20% en la financiación de la investigación universitaria. "Rechazamos que el Gobierno andaluz pretenda eludir su obligación y lleve a las universidades a endeudarse mediante préstamos, mientras proliferan las universidades privadas", ha indicado.

Por tanto, "la educación pública no puede sostenerse únicamente con anuncios y grandes cifras, necesita financiación suficiente, mayor inversión, incremento de plantillas y recursos suficientes para garantizar la igualdad de oportunidades y la calidad de un servicio público pilar de la sociedad andaluza", ha concluido Vega.