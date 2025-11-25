CCOO-A señala que la Junta "no usa correctamente los recursos contra la violencia machista"

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López y la secretaria de la Mujer del sindicato, Yolanda Carrasco, han señalado que Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de víctimas de la violencia machista, una situación ante la que han criticado al Gobierno andaluz por "no utilizar los recursos adecuadamente".

Según ha infromado el sindicato en una nota de prensa, las dirigentes han afirmado que "el presupuesto crece por la aportación del Pacto de Estado, pero el Ejecutivo andaluz ha aprovechado para recortar su propio presupuesto para combatir la violencia hacia las mujeres".

Bajo el lema 'Nos toca', miles de personas han salido este 25N a las calles en todas las provincias andaluzas con el objetivo común de reclamar "el fin de una lacra que arranca vidas de mujeres todos los meses", tal y como ha subrayado CCOO.

De esta manera, las dirigentes sindicales han participado en la movilización de Sevilla en la que han declarado que "lamentablemente tenemos que seguir denunciando un 25N más una lacra que arranca vidas todos los meses en Andalucía y que parece no tener freno".

En este sentido, han incidido en que más del 20% de las víctimas, esto es, 1 de cada 3, que mueren a manos de sus parejas o exparejas lo hacen en Andalucía. "No es una cuestión coyuntural, sino que es algo que viene siendo así desde hace muchísimos años y esa es una cifra que entendemos que no podemos soportar durante más tiempo", han añadido.

En esta línea, la secretaria general de CCOO de Andalucía ha afirmado que "no es admisible que el Gobierno andaluz no utilice los recursos adecuadamente para luchar contra la violencia hacia las mujeres", alegando que "el motivo por el que crece el presupuesto es por la aportación del Pacto de Estado, ya que el Gobierno andaluz ha aprovechado para recortar su propio presupuesto para combatir esta lacra social".

El sindicato ha explicado que la situación se agrava aún más en provincias como Málaga o Sevilla, donde el índice de mujeres asesinadas, el índice de denuncias y el índice de órdenes denegadas de protección es "elevadísimo".

En el ámbito laboral, Carrasco ha reivindicado más recursos a la contratación bonificada "que no llega ni a cien contratos en Andalucía", o a la contratación para sustitución de víctimas de violencia de género. "Las cifras son paupérrimas y demuestran que tenemos un empresariado que no está convencido de luchar contra la violencia que sufren las mujeres", ha afirmado.

En ese sentido, López Marín también ha subrayado que "el número de planes de igualdad puestos en marcha es ridículo en nuestra tierra ya que una de cada dos empresas obligadas a tenerlo no lo tienen, y lo mismo ocurre con los protocolos de lucha contra la violencia de género, que asciende escasamente a unos 1.300 en toda Andalucía".

CCOO ha hecho un llamamiento al Gobierno andaluz, al empresariado y a la población en su conjunto a comprometerse a denunciar las situaciones de violencia que vivan o aprecien en sus entornos. "No se puede seguir consintiendo que las mujeres perdamos la vida en manos de hombres que se creen en el derecho de arrebatárnosla o que se la quiten a nuestros hijos e hijas como forma de hacernos un daño terrorífico", ha puntualizado Carrasco.