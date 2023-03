CCOO traslada al alcalde de Córdoba "el malestar" de comerciantes por ampliación de la Zona de Gran Afluencia Turística

CÓRDOBA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes del sector de Comercio del Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba, acompañados por el secretario general de dicho sindicato, Manuel Casado, han mantenido este jueves una reunión con el alcalde, José María Bellido, en la que le han trasladado "el malestar y descontento general" de los trabajadores del comercio de la ciudad por la ampliación de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) que "permitirá en la práctica abrir hasta 36 domingos y festivos durante Semana Santa, abril, mayo, septiembre y octubre".

En el encuentro, los representantes sindicales han expuesto la realidad que viven los trabajadores del sector y han expresado su "disconformidad con el modelo comercial que se trata de imponer desde la Junta de Andalucía".

En una nota, Casado ha remarcado que "CCOO no quiere una ciudad que sea un parque de atracciones, sino un modelo comercial en el que tengan cabida todos, grandes y pequeños, y que no perjudique a las personas que trabajan en el sector, porque si no, corremos el riesgo de que ocurra como en hostelería, que la gente no quiere trabajar en el sector por la malas condiciones laborales".

Asimismo, los representantes sindicales han presentado al regidor un décalogo de medidas para "proteger a las plantillas del comercio cordobés" que esperan que "el Ayuntamiento ponga en marcha para tratar de lograr que se rectifique la ampliación de la ZGAT".

Entre dichas medidas, destacan la creación de una mesa sectorial del comercio de Córdoba en la que "abordar cuestiones de interés para el sector y la realización con carácter inmediato de un estudio de evaluación de la situación actual para conocer cómo afecta esta medida a los comercios, ahora y dentro de un tiempo, y así comprobar cómo ha afectado real y objetivamente a las empresas y al comercio".

Además, CCOO ha pedido al Consistorio que "realice un estudio y se establezca un sistema de seguimiento para evaluar el impacto en el empleo --teniendo en cuenta cuestiones como las contrataciones, el incremento de volumen de horas de contratación y parcialidad-- que ha tenido esta medida para Córdoba y que permita en un futuro, si es necesario, rectificar o revertir la situación".

Junto a lo anterior, el sindicato ha reclamado al Ayuntamiento "medidas que incentiven la contratación", así como "acuerdos con las empresas para que implanten medidas específicas de conciliación para las personas que trabajan en el sector y que se establezca una línea de ayudas para pymes para que puedan contratar más personal y no les afecte el incremento de gastos que supone una mayor contratación para cubrir más horas de apertura, situación que marca la diferencia entre permanecer abiertos o cerrar las persianas".

El sindicato también ha propuesto "evaluar el impacto medioambiental y el impacto sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que conlleva la ampliación de la ZGAT".

PETICIÓN A LA JUNTA

Por otra parte, los representantes sindicales han solicitado a Bellido que "medie ante el Gobierno andaluz para que los sindicatos estén representados en la mesa de negociación de la ZGAT, ya que representan a una parte fundamental del comercio como son los trabajadores".

En cualquier caso, CCOO considera que "la Junta debe rectificar su decisión de ampliar la ZGAT" y recuerda que "en otras ciudades de similares características a Córdoba no se abre tantos domingos y festivos y al comercio le va bien", ha apostillado Casado.