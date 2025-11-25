CCOO, UGT y CSIF se concentran en Córdoba y llaman en el 25N a hacer frente a la violencia machista

Concentraciones por el 25N antes las sedes de CCOO y UGT en Córdoba. - CCOO Y UGT CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ante la celebración este miércoles 25 de noviembre del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer los sindicatos CCOO, UGT y CSIF de Córdoba han llevado a cabo sendas concentraciones, ante sus sedes provinciales, y han llamado este 25N a hacer frente a la violencia machista.

En este sentido y según ha informado CCOO en una comunicado, la secretaria de Mujer e Igualdad dicho sindicato, Cristina Soler, ha avisado que "los discursos negacionistas de la ultraderecha suponen un riesgo de retroceso muy peligroso para la vida y la libertad de las mujeres". Por ello, CCOO asume que hay que "hacer frente a estos discursos", para acabar con "la persistencia de las violencias" contra las mujeres, que ha definido como "la manifestación más extrema y cruel de la desigualdad y una quiebra intolerable en nuestra sociedad democrática".

Por su parte y según ha informado UGT en una nota, la secretaria de Igualdad del mencionado sindicato, Paqui Haro, ha lamentado que también existe "una violencia laboral intolerable, que se refleja en una brecha de género inaceptable, junto a unos datos que reflejan, no sólo las dificultades que aún, hoy en día, tienen las mujeres por alcanzar puestos de responsabilidad, sino también mayores obstáculos a la hora de encontrar un trabajo, especialmente los mejor remunerados, y todo esto fruto de una violencia estructural que sigue priorizando a los hombres a la hora de alcanzar metas laborales".

Finalmente y según ha informado en un comunicado CSIF, la responsable de Igualdad del citado sindicato, Eva María Vázquez, ha señalado que "las instituciones públicas deben reaccionar" y poner "en marcha estrategias bien definidas, que acaben con estos episodios de violencia que, lamentablemente, en la mayoría de las ocasiones se viven en silencio y pasan desapercibidos socialmente", y ha añadido que, "en el caso concreto de Córdoba, hasta el segundo semestre se habían presentado en los juzgados un total de 1.307 denuncias" por violencia machista, afirmando que "son cifras inasumibles".