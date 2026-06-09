CCOO y UGT denuncian "graves deficiencias" de mantenimiento en el Centro Provincial de Drogodependencias de Granada

Concentración a las puertas del Centro Provincial de Drogodependencias. - CCOO/UGT

GRANADA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han censurado este martes las "graves deficiencias" del Centro Provincial de Drogodependencias por falta de mantenimiento y han mostrado su respaldo a las reivindicaciones de la plantilla que reclama seguir prestando su labor en unas condiciones "dignas" hasta el traslado a unas nuevas dependencias.

Entre las deficiencias que destacan los sindicatos, que han participado en una concentración a las puertas del centro, es que el edificio lleva cerca de un año sin ascensor, lo que obliga a prestar la atención al público en dos plantas diferentes "sin accesibilidad física adecuada".

Asimismo, el pasillo de acceso a la segunda planta se encuentra apuntalado desde hace varios años para evitar su derrumbe y uno de los patios "permanece acordonado por desprendimientos y sin cuidados básicos".

Según agregan, "en los pasillos interiores se han registrado caídas de escayola de los techos, existen paredes abombadas por la humedad y se está produciendo el desprendimiento de mármoles y azulejos históricos".

A ello suman el estado del suelo de mármol, cuyo desgaste lo "hace altamente resbaladizo y presenta múltiples piezas rotas e irregularidades que ya han provocado caídas entre el personal y los usuarios".

Respecto a la situación climática en el interior del edificio, explican que las máquinas principales de aire acondicionado llevan averiadas "más de un año", lo que provoca que actualmente existan zonas enteras del centro que carecen por completo de un sistema de climatización, afectando tanto a la calefacción en invierno como al aire acondicionado en verano.

Por todo ello, el conjunto de trabajadores exige a la Diputación de Granada unas condiciones de trabajo "seguras y dignas" y los representantes sindicales que se acometan las intervenciones necesarias para subsanar estas deficiencias.

Las organizaciones sindicales anuncian que mantendrán las movilizaciones para defender la seguridad de las instalaciones y garantizar una prestación de servicios públicos de calidad.