CCOO y UGT exigen al Gobierno andaluz mejores condiciones laborales para las plantillas de la dependencia

Imagen de la concentración. - CCOO

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han participado este miércoles en Sevilla en la concentración convocada con motivo del Día Mundial por el Trabajo Decente, una jornada reivindicativa en la que han puesto el foco en la situación laboral de las personas trabajadoras del sector de la dependencia y de los cuidados.

La concentración, celebrada en la Plaza de la Contratación, ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, se enmarca en las movilizaciones desarrolladas en las distintas provincias andaluzas para reclamar que la mejora de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia tenga una repercusión directa en las condiciones laborales de quienes trabajan diariamente atendiendo a las personas dependientes.

Por parte de UGT han participado la secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, Maribel Román y el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés quienes han defendido la necesidad de avanzar hacia un modelo de cuidados que no solo garantice una atención de calidad a las personas usuarias, sino también condiciones laborales dignas para las plantillas que sostienen el sistema.

Así, UGT considera que el debate sobre la dependencia no puede limitarse exclusivamente al número de prestaciones, plazas o personas atendidas, sino que debe incluir necesariamente la situación laboral de miles de profesionales que desarrollan su actividad en residencias, servicios de ayuda a domicilio, centros de día y otros recursos vinculados a la atención a la dependencia. En este sentido, Maribel Román ha insistido en que cualquier incremento de los recursos públicos destinados al sistema debe trasladarse también a una mejora real de las condiciones laborales.

Para UGT Andalucía, reforzar la dependencia significa igualmente garantizar salarios dignos, empleo estable, plantillas suficientes, mejores ratios, prevención de riesgos laborales, conciliación y reconocimiento profesional. La secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía ha señalado además la importancia de visibilizar que se trata de un sector fuertemente feminizado, en el que las mujeres representan una parte mayoritaria de las plantillas y donde siguen existiendo situaciones de precariedad que deben ser corregidas.

En esta línea, han reivindicado que "cuidar no puede ser sinónimo de precariedad". Por ello, el sindicato "considera imprescindible dignificar un trabajo que resulta esencial para el bienestar de miles de personas y familias andaluzas y que, sin embargo, continúa soportando en numerosos ámbitos bajos salarios, elevada carga de trabajo y dificultades para conciliar la vida personal y laboral".

UGT reclama además que las mejoras presupuestarias destinadas al sistema tengan mecanismos que permitan garantizar que los recursos públicos repercutan realmente en las condiciones de las personas trabajadoras.

Por otro lado, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha subrayado que "hay 957 millones para 2026 y más de 1.200 millones para 2027, así que ya no valen las excusas. Ese dinero tiene que llegar a las trabajadoras de la dependencia y no quedarse guardado en un cajón de Moreno".

Bajo el lema 'Ante el incremento de financiación para la dependencia exigimos mejorar los salarios', miles de personas han secundado las concentraciones convocadas por CCOO de Andalucía y UGT Andalucía en todas las provincias.

La secretaria general ha participado en la concentración de Sevilla, donde ha cuestionado las "duras condiciones de un sector sostenido mayoritariamente por mujeres". "Son las que cuidan, protegen y acompañan a nuestros familiares más queridos, unas mujeres que se cargan a las espaldas el sistema de la dependencia y que están sufriendo unas condiciones laborales muy precarias", ha advertido la dirigente sindical, quien ha recordado que soportan un 60% de contratos a jornada parcial y un grave desgaste de su salud laboral.

La responsable de CCOO de Andalucía ha señalado que históricamente las administraciones y las empresas se excusaban en la falta de presupuesto. Sobre esa situación, López ha declarado que "basta ya de excusas, ahora hay dinero; 957 millones para 2026 y más de 1.200 millones que vienen a Andalucía en 2027 para la dependencia".

Unos ingresos ante los que ha exigido subir los salarios el próximo año, acabar con los contratos a tiempo parcial, reconocer los desplazamientos, la disponibilidad horaria y aplicar coeficientes reductores para que las trabajadoras de la dependencia puedan jubilarse antes. "Tienen las espaldas molidas y las manos dobladas".

López Marín se ha mostrado muy crítica con el tema de la financiación y ha defendido que ese dinero tiene que llegar a las trabajadoras de la dependencia y no quedarse guardado en un cajón de Moreno". "A ver si nunca van a llegar a los salarios ni a la estabilidad de las trabajadoras", ha recalcado.

Sobre esta cuestión, la responsable andaluza ha exigido al Ejecutivo autonómico acabar con las "licitaciones a la baja y temerarias" y asumir su responsabilidad de garantizar contratos estables.

Por su parte, la secretaria de Políticas Sociales de CCOO de Andalucía, Inmaculada Sánchez, ha recamado en esa misma línea que "cada euro de financiación a la dependencia vaya para subir salarios, aumentar las plantillas, mejorar las ratios y garantizar contratos estables". Asimismo, ha urgido a aplicar la prevención de riesgos laborales y lograr convenios dignos en un sector feminizado donde trabajan 150.000 personas, de las que "más de 50.000 son trabajadoras esenciales de la ayuda a domicilio".

Sánchez Allende ha instado al Gobierno andaluz a asumir "la corresponsabilidad necesaria para dignificar las condiciones laborales de las trabajadoras y colocar, de una vez por todas, los cuidados profesionales en el centro de la agenda política".