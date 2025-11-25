CCOO y UGT exigen en Jaén reforzar la lucha contra la violencia machista por ser "una emergencia social"

JAÉN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han exigido reforzar la lucha contra la violencia machista por tratarse de "una emergencia social". Lo han hecho concentrándose a las puertas de sus respectivos sindicatos y dando lectura a un manifiesto conjunto con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Desde CCOO se ha recordado que Andalucía "continúa siendo la que registra un mayor número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas". En lo que va de año, han muerto asesinadas 39 mujeres, una de ellas en la provincia de Jaén.

El sindicato apunta a que predominan los asesinatos de agresor nacido en España y víctima nacida en España, aunque "la violencia machista no es una cuestión de nacionalidad, es un problema de desigualdad estructural y de poder", ha subrayado la secretaria de Mujer de CCOO en Jaén, Silvia Cazalilla.

CCOO también ha alertado sobre "la baja protección institucional" ya que "caen las denuncias y las órdenes de protección", y casi el 18 por ciento de las solicitudes en Jaén fueron denegadas, "exponiendo a las mujeres a mayor riesgo".

Desde el sindicato se apunta también que la violencia machista atraviesa el ámbito laboral, donde un 28,4 por ciento de las mujeres ha sufrido acoso sexual. Además, ha denunciado "el desplome" de los contratos bonificados para víctimas y la reducción de recursos públicos, incluida la caída de profesionales en centros de acogida para mujeres en Jaén.

Por todo ello, CCOO Jaén ha incidido en la necesidad de redoblar esfuerzos y políticas públicas que garanticen prevención, protección y reparación para las víctimas, porque la violencia contra las mujeres "sigue siendo la mayor amenaza a sus derechos y a sus vidas".

Desde UGT se ha pedido "tolerancia cero" frente a las violencias contra las mujeres. En un manifiesto conjunto con CCOO han pedido al Gobierno andaluz que garantice una financiación "suficiente y estable" y que ejecute las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en Andalucía.

También han instado al Ejecutivo andaluz a asegurar una red pública de atención integral eficiente y de calidad a las víctimas, con servicios especializados, interdisciplinares, y disponibles 24 horas, 365 días al año.

Otras demandas son la educación en igualdad para neutralizar estas violencias desde temprana edad; la intervención en las nuevas formas de violencia de género a través de las redes sociales y nuevas tecnologías; y a reforzar y a revisar las políticas activas de empleo para garantizar la autonomía económica de las mujeres supervivientes.

Asimismo, reclaman a la Junta formación para todas las plantillas de las consejerías, para una adecuada atención a las mujeres víctimas de violencia de género, evitando la revictimización. También se le pide planificar las políticas públicas con perspectiva de género, especialmente en sanidad, educación, justicia, servicios sociales, empleo y vivienda.

Por otro lado se aboga en el comunicado por medidas para la abolición de la prostitución y garantizar vías de autonomía e inserción laboral y social para las mujeres prostituidas.