CCOO y UGT inician en Andújar (Jaén) la pegada de carteles para la huelga general del 11 de noviembre

Pegada de carteles en Andújar - CCOO

JAÉN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han iniciado en Andújar (Jaén) la tradicional pegada de carteles con motivo de la convocatoria de huelga general prevista para el próximo 11 de noviembre. Con este acto arranca una semana de movilizaciones en la que ambas organizaciones recorrerán la provincia --con paradas en Jaén capital, Linares, La Carolina, Úbeda, Torredelcampo, Torredonjimeno y Martos-- para concienciar y movilizar a la ciudadanía.

La campaña informativa continuará este miércoles con la celebración de una asamblea en la Universidad de Jaén, así como con el reparto de octavillas y difusión mediante megafonía en diversos municipios de la provincia.

El objetivo principal, según han informado los propios sindicatos, es lograr un seguimiento masivo tanto en el paro general como en la manifestación provincial convocada para las 17,30 horas del 11 de noviembre en la capital jiennense.

En el acto de pegada de carteles han participado la secretaria general de CCOO de Jaén, Silvia de la Torre, y la integrante de la ejecutiva de UGT Jaén, Capilla Vega. Ambas dirigentes han coincidido en realizar un llamamiento masivo a la clase trabajadora y a la ciudadanía en general para secundar la protesta ante una situación que califican de "insostenible".

De la Torre ha alertado sobre el impacto de la inflación y el elevado coste de acceso a la vivienda, factores que, según ha denunciado, "están asfixiando a las familias trabajadoras" al verse obligadas a destinar un porcentaje cada vez mayor de sus salarios a gastos habitacionales.

Asimismo, ha puesto el acento en que Jaén registra la media salarial más baja de España y ha criticado el "deterioro progresivo" de servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad y la dependencia, instando a la movilización para frenar su privatización.

Por su parte, Capilla Vega se ha referido a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de la provincia, detallando que los convenios colectivos apenas han registrado incrementos salariales superiores al 3,02 por ciento, frente a un Índice de Precios de Consumo (IPC) interanual que se sitúa en el 4,4 por ciento.

Por ello, desde UGT han exigido que las retribuciones salariales aumenten al menos un cuatro por ciento de forma sostenida en el tiempo para compensar el coste de la vida, reclamando a su vez que se repartan los beneficios empresariales en lugar de repercutir los costes sobre los ciudadanos.

A través del manifiesto conjunto elaborado para esta convocatoria, CCOO y UGT exigen la aplicación de medidas urgentes estructuradas en cuatro ejes fundamentales.

En cuanto a subida salarial y reparto de beneficios, reclaman incrementos reales de los sueldos, el desbloqueo de los convenios colectivos pendientes y la aplicación efectiva del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

También piden poner freno a la especulación en bienes y suministros básicos --luz, agua y gasolina--, además de la realización de inspecciones sobre los márgenes de beneficio de las empresas.

Además, denuncian la imposibilidad de muchas familias para asumir los precios actuales de alquiler y compra, por lo que exigen topar los precios del alquiler, limitar los pisos turísticos, paralizar los desahucios y proteger el parque público de vivienda.

Por último, demandan el fortalecimiento de la sanidad, la educación y el sistema de cuidados como pilares fundamentales que deben ser garantizados por las administraciones públicas.

Ambas organizaciones sindicales han concluido incidiendo en que la movilización social es "la herramienta más eficaz" para recuperar el poder adquisitivo, frenar los abusos y asegurar un futuro digno con servicios públicos de calidad y vivienda asequible.