CCOO y UGT llaman a la movilización este 1 de Mayo por más salarios: "Si no se suben habrá conflictividad social"

SEVILLA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, y la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, han presentado las movilizaciones que tendrán lugar el próximo 1 de Mayo bajo el lema 'La solución: subir salarios, contener precios, más igualdad', con movilizaciones en todas las provincias y cuyo acto central, al que acudirán ambas responsables sindicales, será en Granada.

Tanto López como Castilla han animado a los andaluces a sumarse a esta jornada reivindicativa. "Hay muchos motivos por los que salir a las calles", ha señalado la secretaria general de CCOO de Andalucía, quien ha añadido, según se indica en un comunicado, que entre esos motivos, "uno primordial: la subida salarial de los trabajadores y trabajadoras".

López ha sido muy crítica en esta cuestión y también con la patronal, a la que acusa de "enfrascar la recuperación al impedir que la economía ruede". "Estamos en un momento coyuntural de especial dificultad con una elevada inflación y no puede subir todo menos los salarios", ha aseverado. De hecho, la dirigente ha lanzado una advertencia al empresariado: "Aumentará la conflictividad en Andalucía si no se sube el salario a los trabajadores y trabajadoras".

La dirigente ha llegado incluso a plantear que las empresas que se han beneficiado de ayudas públicas durante la pandemia y "ahora no las están poniendo al servicio de las necesidades del país devuelvan esas ayudas". "No vale beneficiarse de ayudas públicas y ahora que toca subir salarios el empresariado se ponga de perfil", ha señalado.

De otro lado, López ha querido lanzar un mensaje de reconocimiento a la clase trabajadora, de la que ha dicho que "ha hecho un esfuerzo sobrehumano, arriesgando incluso la vida, para que este país saliera adelante en plena pandemia y ahora toca que se reconozca en forma de salarios y empleos dignos y de unos servicios públicos fuertes".

Por su parte, la líder de UGT-A, Carmen Castilla, se ha preguntado cómo "con esta espiral inflacionista, piensan los empresarios que la clase trabajadora va a mantener el consumo sin incrementos salariales equivalentes a la subida del IPC", toda vez que ha recordado "la responsabilidad y el trabajo continuo" de negociación, mantenidos por los sindicatos mayoritarios durante los dos años de pandemia, con 13 acuerdos nacionales, y dos en Andalucía, que "han permitido avances muy importantes en materia laboral y social".

Pero el día 1 "toca movilizarse para seguir avanzando en derechos y para no perder poder adquisitivo. Vamos a exigir en cada convenio la inclusión de las cláusulas de revisión salarial. Si la patronal no entiende que la escalada de precios no pueden volver a pagarla trabajadores y trabajadoras, y podemos alcanzar un Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), habrá conflictividad en las calles".

Castilla, según se indica en nota de prensa, ha dicho que confía en que la nueva Reforma Laboral suponga "una disminución de la precariedad". A la espera de los datos de la EPA del primer trimestre, que se conocerán el jueves, ha dicho que "los datos de aumento de la contratación indefinida en los primeros meses de la reforma son esperanzadores: se ha pasado de un habitual 5% de contratos indefinidos en Andalucía, a casi un 25 en marzo, y las expectativas son halagüeñas".

Por último, la responsable de UGT Andalucía ha reiterado que "aumentará la conflictividad laboral si los empresarios se obcecan en no subir lo suficiente los salarios para que no perdamos poder adquisitivo", toda vez que ha hecho un llamamiento a participar en las movilizaciones que se desarrollarán en las principales ciudades de nuestra comunidad el próximo 1 de Mayo, "con la responsabilidad social necesaria, porque aún seguimos en pandemia", ha concluido.