CCOO y UGT salen a las calles en toda Andalucía para reclamar "dignidad" en el empleo agrario

Actualizado 21/05/2019 17:38:15 CET

SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han promovido este martes movilizaciones en las provincias andaluzas para reclamar "dignidad" en el trabajo en el campo y "un convenio digno" en el sector agrario y del manipulado hortofrutícola.

Así, CCOO ha convocado una manifestación en Sevilla que ha transcurrido desde la sede de la Delegación territorial de Empleo de la Junta hasta la Consejería de Agricultura, mientras que UGT ha promovido concentraciones antes sedes de las patronales empresariales en distintas provincias.

En la manifestación convocada por CCOO en Sevilla han participado "centenares de personas procedentes de toda Andalucía", según el sindicato, para "denunciar los incumplimientos de las patronales del campo en cuanto a salario, convenio y peonadas", al tiempo que han reclamado a las consejerías de Empleo y de Agricultura que "hagan que se cumpla la ley".

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha participado en la manifestación y ha criticado que "en el campo no se está cumpliendo el Salario Mínimo Interprofesional cuando es de obligado cumplimiento por ley", al tiempo que ha denunciado que la patronal firmó con CCOO y UGT que ningún salario estaría por debajo de los 14.000 euros y "lo están incumpliendo de manera sistemática y descaradamente".

También ha secundado la manifestación el secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, José Manuel Moreno Cerrejón, quien ha recordado que, de las 800.000 personas que trabajan en el mundo agrario, 500.000 son de Andalucía, "por lo que el peso de nuestra tierra para marcar una estrategia que acabe con la precariedad laboral que sufren los trabajadores es muy importante y, en consonancia, queremos que el Gobierno andaluz se implique en ello en Andalucía y lo reclame a nivel estatal".

Al término de la manifestación, dirigentes sindicales de CCOO han sido recibidos en la Consejería de Agricultura, donde han expuesto sus reivindicaciones y han pedido al Gobierno andaluz que "actúe haciendo cumplir la legislación".

"SALARIOS MISERABLES"

Por su parte, la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, se ha sumado en Almería a la concentración convocada ante la sede de la confederación empresarial almeriense, Asempal, desde donde ha manifestado que "no podemos estar sacando pecho continuamente con las exportaciones mientras tenemos a las trabajadoras con salarios miserables y con jornadas que son muchas veces interminables, con horas extra que no se pagan y que no son computadas por el empresario".

En relación a la situación del manipulado en la provincia almeriense, Castilla ha aseverado que la negociación del convenio colectivo "no se desbloquea" y está "paralizado" desde 2013, al tiempo que la patronal, también del campo, "tampoco quiere aplicar la subida del SMI, que es de justicia, es de ley", según ha defendido la líder de UGT-A.

Carmen Castilla ha señalado que no solo reclaman un salario digno, sino que exista "un convenio estatal del campo, que llevamos pidiendo muchísimo tiempo" o, "a falta de este, que se regule o se negocie un convenio a nivel regional". Ha afirmado que es "incomprensible" que cada provincia andaluza tenga "unas condiciones totalmente heterogéneas cuando tiene que ser un sector muy homogéneo".

En Huelva, UGT ha promovido una concentración ante la sede de Asaja "para exigir que respeten las reglas de juego", según el sindicato, que ha incidido en que los dos "objetivos principales" que demandan son "conseguir el primer convenio del campo para todo el país" y "aplicar el Salario Mínimo Interprofesional para todas las categorías y modalidades de contratación".

Desde UGT Huelva sostienen que "la patronal onubense debe seguir en la estela de otras comunidades como la catalana, la extremeña o la de otras provincias andaluzas como Cádiz, en donde se ha llegado a aceptar el SMI", de forma que "Huelva no puede ser la cenicienta y seguir a la cola de los convenios del campo en Europa".

SUSPENDIDA LA CONCENTRACIÓN EN CÓRDOBA

Además de en estas provincias, UGT también había convocado concentraciones ante las sedes de Asaja en Granada, Córdoba y Sevilla este martes.

Sin embargo, en Córdoba, la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Córdoba ha aplazado la concentración tras acceder la patronal agraria a que se reúna la mesa paritaria del campo el próximo viernes, en la que el sindicato exigirá a Asaja la implantación de la subida del SMI en el campo cordobés o, de lo contrario, demandará por vía judicial ese mismo día a la patronal, según ha anunciado.

En un comunicado, UGT ha dicho esperar que su "gesto de buena voluntad" de desconvocar la concentración de protesta de este martes lleve a "la implantación de la subida del SMI en las tablas salariales del sector agrario" en la provincia cordobesa, lo que beneficiaría a "más de 65.000 personas que en muchos casos están viendo sus derechos vulnerados", según ha resaltado.