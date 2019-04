CCOO ve "segregador" el plan estival de refuerzo educativo andaluz y Ustea lo tacha de "ocurrencia sin pies ni cabeza"

Publicado 23/04/2019 17:06:51 CET

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía considera que el Plan Estival de Refuerzo Escolar y Deportivo para el alumnado de primaria que la Consejería de Educación presentó este lunes en Mesa Sectorial es "testimonial" y "segregador", mientras que el sindicato Ustea lo tacha de "ocurrencia sin pies ni cabeza".

En una nota después de que la Consejería presentara en la Mesa Sectorial de Educación el "borrador de instrucciones" para la aplicación de dicho plan para alumnos matriculados en centros sostenidos con fondos públicos que se llevará a cabo por quincenas en julio, tanto en institutos como en colegios públicos, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, Diego Molina, ha señalado que "un programa de 15 días en julio no incidirá en el éxito del alumnado con mayores problemas de aprendizaje".

Y es que, según opina, es "sólo testimonial" y no mejora "el apoyo educativo estructurado, que lo debe ser durante todo el curso escolar, en unas aulas que en numerosos casos cuentan con demasiados estudiantes".

Además, el representante de CCOO censura que se haya conocido la existencia de este programa "a través de los medios de comunicación" y que se haya presentado en Mesa Sectorial de Educación "tras la protesta unánime de las organizaciones sindicales, a pesar de ser legalmente obligatoria la negociación de todos los aspectos que afectan a las condiciones laborales del profesorado".

Igualmente, Molina argumenta que, según el borrador presentado por la Consejería de Educación y Deporte, este plan es "segregador, pues agrupa al alumnado en dos tipos de grupos, uno de refuerzo de lengua y matemáticas y otro de inglés, dándose la circunstancia en este último de que se prima al alumnado que obtiene la calificación de bien en este idioma por encima del que obtiene un suficiente, y éste por encima del que obtiene un insuficiente".

Se trata, según el representante de CCOO, de "un sinsentido si la intención es apoyar al alumnado con mayores problemas de aprendizaje y mejorar los niveles de inclusión educativa".

Según CCOO, la erradicación del abandono educativo no se logra con "ocurrencias populistas que prolongan 15 días el esquema escolar entre el alumnado que rechaza la institución, o con la impartición de clases particulares de inglés durante dos semanas a alumnado sin fracaso escolar".

No obstante, desde CCOO se considera que "la mayor segregación que esconde el plan se puede dar en la no inclusión de zonas rurales y zonas desfavorecidas de áreas metropolitanas", un hecho que "no se ha hecho público, pero deducible de la filtración de los listados de centros inicialmente seleccionados, y que supondría un hecho grave", en opinión de Molina.

Del mismo modo, CCOO "rechaza el argumento esgrimido por la Consejería de Educación y Deporte sobre que este plan se financia con fondos europeos finalistas que no pueden aplicarse en otro tipo de propuestas, cuando se dispone hasta el 2020 para su ejecución".

CCOO agrega que se requiere la participación voluntaria, aunque retribuida, del profesorado y, "teniendo en cuenta las dificultades de encontrar docentes para atender el Programa de Apoyo y Orientación a Estudiantes (PROA) --que actualmente se realiza durante todo el curso escolar en horario extraescolar, e igualmente retribuido--, se puede anticipar la dificultad para adherir profesorado a este plan".

Así, tanto "por la forma como por el fondo", CCOO "rechaza el Plan Estival de Refuerzo Escolar y Deportivo que pretende implantar la Consejería de Educación y Deporte" y exige su "inmediata retirada".

CRÍTICAS DE USTEA

Por su parte, Ustea ha criticado que en la elaboración de este plan "se ha ninguneado a las organizaciones sindicales reduciéndolas a receptoras tardías de información sin margen de negociación", por lo que expresa su "más enérgico rechazo a este atropello" y exige "respeto hacia el profesorado y sus representantes legales".

Ustea también opina que, aunque el mencionado programa "pretende supuestamente atajar o aliviar un grave problema como es el del fracaso y el abandono escolar en Andalucía", "más parece responder a un desvarío político del nuevo equipo de gobierno disfrazado de plan experimental financiado con fondos públicos de dos programas europeos, que tampoco viene a sustituir el denostado PROA, de cuyo seguimiento y evaluación no conocemos estudio alguno, aunque se da por fracasado por parte del nuevo gobierno".

El sindicato muestra así su rechazo "frontal" a esta iniciativa que califica de "ocurrencia sin pies ni cabeza", y avisa de que "no va a ser partícipe de farsas pedagógicas, avaladas por suposiciones y prejuicios sin fundamentación científica".

Para Ustea, "se están ofreciendo pseudosoluciones a corto plazo de cara a la galería, respuestas huecas a unas necesidades acuciantes que al nuevo Gobierno andaluz parecen importarles tan poco como al anterior".