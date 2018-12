La CE subvenciona el estudio de viabilidad de un proyecto de filtros ópticos aplicables a sistemas de visión nocturna

Publicado 19/12/2018 13:51:01 CET

SEVILLA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía andaluza Grabysur acaba de firmar con la Comisión Europea el acuerdo de subvención del estudio de viabilidad del proyecto Fanvis ('Development of new optical absorption Filters for Application in Night Vision Imaging Systems'), aprobado en la última convocatoria de Instrumento PyME en Fase 1 y resultado de un proyecto previo de I+D financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), en el que Grabysur está desarrollando un filtro absorbente de tipo 'Green-A' compatible con Sistemas de Visión Nocturna (NVIS) que supera las características técnicas de las soluciones actuales.

Así lo han dado a conocer en un comunicado desde la empresa andaluza Grabysur, "uno de los principales fabricantes europeos de paneles iluminados y equipos de visión nocturna para cabinas de aeronaves y helicópteros".

Según detalla la compañía, Instrumento PyME --en el que se ha aprobado el proyecto 'Fanvis'-- es un subprograma del octavo Programa Marco Europeo de financiación de la I+D+i Horizon 2020, cuyo enfoque es "exclusivo para pequeñas y medianas empresas que quieran crecer, desarrollarse e internacionalizarse a través de un proyecto de innovación europea".

A esta convocatoria concurrieron un total de 2.111 propuestas, de las que 244 han resultado aprobadas, correspondiendo "tan sólo tres de ellas a empresas andaluzas".

Sobre el proyecto Fanvis, desde Grabysur explican que todos los paneles iluminados dentro de la cabina en vehículos terrestres/marítimos/aéreos deben integrar filtros compatibles con NVIS para permitir el uso de Gafas de Visión Nocturna.

Estos filtros ópticos, desarrollados en colaboración con la Universidad de Cádiz, serían adecuados no solo para aeronaves, vehículos, barcos, simuladores, sino también para otros equipos civiles, como equipos personales, radios, drones, ordenadores portátiles o tabletas, según abunda la empresa andaluza.

Desde Grabysur explican que, actualmente, los proveedores de este tipo de filtros son "escasos e imponen sus condiciones unilaterales de venta a los fabricantes, integradores, adaptadores y reparadores de equipos NVIS", y además tienen en exclusiva el 'know how' para la fabricación de este tipo de productos.

Estos proveedores proceden en su mayoría de fuera del mercado de la Unión Europea --principalmente de Estados Unidos y Japón--, con lo que la comercialización de estos filtros Fanvis "permitiría acortar los plazos de entrega de los productos, reducir costes y una versatilidad en la elaboración del producto final adaptándolo a las necesidades particulares de cada cliente, además de no depender tecnológicamente de los actuales proveedores".

La Fase 1 de Instrumento PyME permitirá a Grabysur "evaluar en profundidad la viabilidad técnica, comercial y económica de estos nuevos filtros antes de su comercialización", según explica la firma andaluza, que detalla que la Comisión Europea le ha concedido una subvención "para la realización del estudio de viabilidad en un plazo de seis meses".

Según la propia empresa, el proyecto Fanvis, unido a los resultados de otras líneas de negocio tradicionales, "contribuirán a convertir a Grabysur en líder europeo en el diseño y fabricación de sistemas de Interfaces Hombre-Máquina (HMI) para la industria aeronáutica, naval y de vehículos terrestres".