La CEA acoge la primera sesión de la Junta Directiva de onTech Innovation 2026 y presenta su hoja de ruta

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, interviene en la reunión. A 10 de marzo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha acogido este pasado martes, 10 de marzo, en Sevilla la celebración de la primera sesión del órgano de gobierno onTech Innovation del año 2026, la primera de ese binomio clúster-patronal tecnológica de Andalucía que conforma desde el pasado 3 de noviembre.

Según ha detallado la entidad en una nota, la organización, con su presidente Marcelo Vázquez y su gerente Antonio Alcántara a la cabeza, ha presentado el presupuesto previsto para este ejercicio de 2026, así como la que será la hoja de ruta de onTech en esta nueva etapa, donde suma a su actividad como clúster la propia de la patronal tecnológica de Andalucía.

La Junta de Andalucía, a través del consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y la CEA, con su presidente Javier González de Lara y su secretario general, Luis Fernández-Palacios, estuvieron al lado de onTech en esta importante Junta Directiva que marca una nueva senda, la de su labor fundamental como clúster nacional, por un lado, y la de máximo representante tecnológico de Andalucía, por otro, ambas bajo unas mismas siglas: onTech Innovation.

Sevilla, que ya fuera sede del anuncio oficial por el que onTech pasó a constituirse como patronal tecnológica de Andalucía el pasado mes de noviembre en el marco del II Connect Forum, ha vuelto a acoger una especial primera Junta Directiva de onTech como portavoz tecnológico de la comunidad andaluza.

El presidente de la organización ha inaugurado esta primera reunión clave del órgano de gobierno en el 2026 junto al presidente de la entidad anfitriona y el consejero.

Asimismo, Vázquez ha puesto de relieve la importancia de "seguir fomentando, aún más si cabe, en ese doble rol como clúster y patronal tecnológica de Andalucía", ese marco de colaboración y sinergias constantes con instituciones con las que mantiene un vínculo permanente de trabajo como las propias CEA, Consejería de Universidad, Investigación e Innovación junto a la Consejería de Industria, Energía y Minas y la Agencia Digital de Andalucía.

Además de ellas, ha señalado que onTech Innovation se prepara para establecer sinergias, vinculada a su actividad como patronal, con la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, "esencial para dar respuesta a las necesidades del sector".

A ese respecto, González de Lara ha destacado en su intervención la unión y la colaboración como motor de progreso, señalando que "onTech es un claro ejemplo de alianza entre empresas, instituciones y universidades para impulsar la innovación y favorecer la transferencia de conocimiento".

En esa misma línea se ha pronunciado el consejero de Universidad, que ha hablado de la constitución de onTech como patronal tecnológica de Andalucía, como un "gran paso" para el clúster, avalado por su "trabajo constante, visión estratégica y compromiso mostrado por la entidad desde su creación".

La inauguración ha dado paso a una sesión donde la organización, a través de su presidente Marcelo Vázquez y su gerente Antonio Alcántara, plantearon las previsiones presupuestarias para el nuevo ejercicio de 2026, en el que onTech arranca su primer año completo simultaneando las labores de clúster nacional y patronal tecnológica de Andalucía.

Además, otro de los puntos fundamentales del orden del día fue la incorporación del vicerrector de Innovación, Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento de la Universidad de Sevilla, Ángel Luis Trigo García, al órgano de gobierno de onTech Innovation como vocal.

Un nuevo vínculo más de onTech con la Universidad de Sevilla, con la que desarrolla proyectos de referencia como Ai4mrd o Smart Hospital-WWT, que ha celebrado el consejero de Universidad, Investigación e Innovación y que ha calificado como "un paso esencial que refleja la colaboración estrecha entre empresas, universidades y centros de investigación para convertir el conocimiento en innovación, en oportunidades y en crecimiento económico".

Asimismo, se han presentado las últimas incorporaciones al ecosistema onTech de nuevos socios, entre los que se encuentran la multinacional, Dell Technologies, y la startup galardonada con el Premio 'Startup Tech' de la Diputación de Sevilla, a través de Inpro, Makensia, que reafirma el compromiso de onTech con los diferentes agentes del ecosistema tecnológico y subraya su vocación de internacionalización.