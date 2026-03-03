CEA advierte de que el aumento de los costes laborales "lastra" el crecimiento del empleo tras la bajada del paro

Archivo - El director de relaciones laborales de la Confederación de Empleados en Andalucía (CEA), Manuel Carlos Alba en imagen de archivo. - CEA - Archivo

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del área jurídica y relaciones laborales de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Manuel Carlos Alba, ha señalado que los datos de paro correspondientes al mes de febrero permiten realizar una "doble lectura", al tiempo que ha destacado el liderazgo andaluz en la reducción interanual del desempleo y ha advertido de que el incremento de costes laborales y la incertidumbre internacional están "lastrando el ritmo de crecimiento".

En una valoración difundida a los medios tras conocerse las cifras oficiales, Alba ha subrayado que, en términos comparativos con el pasado año, tenemos una mejoría de un 8,7% en Andalucía, lo que sitúa a la comunidad autónoma liderando el descenso del paro en todo el conjunto nacional.

En este sentido, ha precisado que "el 37% de la reducción del paro se produce en Andalucía", un dato que, a su juicio, confirma "una dinámica constante en los últimos años" y que permite concluir que determinados factores estructurales están influyendo de forma sostenida en el comportamiento del mercado laboral andaluz.

El responsable de CEA ha atribuido esta evolución a "la estabilidad política y la apuesta por medidas eficaces que incentivan la economía y la actividad productiva", especialmente cuando dichas medidas "se conforman desde los espacios del diálogo social y el consenso", ya que, según ha indicado, "acaban dando frutos positivos en el mercado de trabajo".

A su juicio, este "entorno favorable que genera confianza y credibilidad" facilita que "las empresas andaluzas apuesten por el empleo", de modo que "este esfuerzo empresarial tiene su proyección en el mercado de trabajo".

No obstante, Alba ha advertido de que esta evolución positiva convive con elementos de incertidumbre que pueden frenar el dinamismo del empleo. Así, ha señalado que "las incertidumbres que generan las propuestas y las medidas que emanan del ámbito político nacional", especialmente aquellas que "suponen incremento de costes laborales y que afectan a la capacidad de flexibilidad interna", están "lastrando el ritmo de crecimiento".

Según ha explicado, estas circunstancias "afectan a la contratación y a la reducción del número de horas de trabajo", en un contexto en el que "la contratación indefinida de ocupación no permanente sigue suponiendo casi el 55% de toda la contratación", lo que, a su juicio, evidencia determinadas distorsiones en la estructura del empleo.

El director del área jurídica y relaciones laborales de CEA ha añadido que a este escenario interno se suma "otro frente de tensión mundial muy preocupante", que "sin duda alguna va a tener una enorme repercusión en sectores estratégicos para nuestra economía".

En este sentido, ha considerado necesario que, ante el actual contexto de incertidumbre e inseguridad, se impulsen "políticas que favorezcan y no penalicen la capacidad productiva de las empresas y la creación de empleo", reclamando "medidas que ayuden a las empresas a hacer frente a esta nueva situación".

Alba ha insistido en que el mantenimiento de un marco estable y favorable a la actividad económica resulta clave para consolidar la senda de descenso del paro y evitar que factores externos o decisiones regulatorias incrementen la presión sobre las empresas y, en consecuencia, sobre el mercado de trabajo.