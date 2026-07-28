CEA destaca la apuesta empresarial por el empleo estable y reclama menos trabas y mayor seguridad jurídica

Archivo - Trabajadores llevando a cabo tareas municipales en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE - Archivo

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha destacado este martes la apuesta de las empresas por la creación de empleo estable, tras conocerse los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre, y ha reclamado un marco laboral "flexible, competitivo" y con la "máxima seguridad jurídica" para favorecer nuevas inversiones y contrataciones.

El director del Área Jurídica y de Relaciones Laborales de CEA, Manuel Carlos Alba, ha señalado que, aunque la EPA puede ofrecer "algunos elementos contradictorios", refleja que la población ocupada ha aumentado un 2% respecto al mismo periodo de 2025, con 134.500 trabajadores más en Andalucía.

Sobre el incremento del desempleo en algunos sectores, Alba ha explicado que responde al aumento del número de personas que buscan trabajo y que el mercado laboral no consigue absorber en su totalidad.

No obstante, ha puesto el foco en otros indicadores que considera positivos, como el descenso de la tasa de temporalidad hasta el 19%, más de once puntos menos que hace cuatro años, y el aumento del 17% en la firma de contratos indefinidos, según los últimos datos de paro registrado.

"Esto es una apuesta clara de las empresas por la creación de empleo estable", ha defendido el representante de la patronal andaluza.

Alba ha advertido, sin embargo, de que las empresas necesitan ayudas y un marco de contratación que facilite una mayor inversión en empleo mediante la eliminación de trabas y el impulso de incentivos para generar más puestos de trabajo y riqueza en Andalucía.

Desde CEA han insistido asimismo en la necesidad de que los costes laborales se adapten a la realidad del tejido empresarial andaluz y de contar con un marco jurídico laboral que genere confianza entre las empresas para invertir y contratar.