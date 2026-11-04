CEA destaca el "dinamismo" del empleo andaluz pese al aumento del paro y alerta del impacto de una subida del SMI

Archivo - Fachada principal de la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en Sevilla - CEA - Archivo

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha destacado este miércoles el "dinamismo" del mercado laboral andaluz pese al incremento del desempleo registrado durante el mes de octubre, con 2.052 parados más, y ha puesto en valor la apuesta empresarial por la creación de empleo estable, al tiempo que ha advertido de los factores que pueden frenar su crecimiento, entre ellos una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el deterioro de las infraestructuras ferroviarias.

Así lo ha señalado el director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de CEA, Manuel Carlos Alba, en un audio remitido a los medios de comunicación para valorar los datos del paro conocidos este miércoles, en el que ha asegurado que el mercado de trabajo "refleja el dinamismo de la economía andaluza", destacando a la comunidad como la que "más empleo genera en el conjunto nacional".

En este sentido, Alba ha restado importancia al "aumento puntual" del desempleo en algunas provincias y en las actividades vinculadas al sector servicios, que ha relacionado con su mayor sensibilidad a los factores estacionales, y ha destacado el comportamiento del empleo en sectores económicos de "mayor estabilidad ocupacional", como la construcción y la industria.

Asimismo, ha defendido que una visión en términos interanuales de la evolución del mercado de trabajo proporciona "un análisis más real de la situación", recordando que el desempleo ha descendido en Andalucía un 10,5% durante el último año, una reducción muy superior a la media nacional, que "apenas llega al 1%".

Para el representante de la patronal andaluza, estos datos permiten valorar "una vez más la apuesta empresarial por la creación de empleo estable", destacando el incremento de la contratación indefinida en cerca de un 2% respecto al pasado año.

A ello ha sumado la reducción de la tasa de temporalidad hasta el 19,4%, lo que supone ocho puntos menos que hace cuatro años, una evolución que ha vinculado con la mejora de la estabilidad laboral en Andalucía.

EL PAPEL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Por otra parte, Alba ha reivindicado el papel de la negociación colectiva en el actual contexto de creación de empleo, al considerar que los convenios colectivos constituyen un "instrumento fundamental" para adaptar las condiciones de trabajo a las circunstancias económicas y productivas de las empresas y los diferentes sectores.

En esta línea, ha defendido que una "adecuada conjunción de intereses" en la regulación de las condiciones retributivas, el tiempo de trabajo y la productividad contribuye tanto a la creación de empleo como a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores.

No obstante, el director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de CEA ha advertido de que el actual escenario económico y laboral "no está exento de ciertos factores" que pueden frenar el potencial de creación de empleo de la comunidad autónoma.

Entre ellos, ha señalado el anuncio de una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una medida que, según ha sostenido, afecta "muy negativamente" a las pequeñas empresas y a los trabajadores autónomos.

Asimismo, ha alertado del "deterioro importante" de las infraestructuras ferroviarias y de sus posibles consecuencias sobre la actividad económica y los comportamientos sociales.

Por último, Alba ha advertido de que las acciones de conflicto fuera del ámbito propio de las relaciones laborales no contribuirán a mantener la confianza de los inversores, en un contexto en el que ha considerado necesario preservar las condiciones que favorezcan la generación de empleo en Andalucía.