La CEA destaca el liderazgo de Andalucía en el descenso del paro en septiembre y mayor contratación indefinida

Archivo - El director del área jurídica y relaciones laborales de CEA, Manuel Carlos Alba. Imagen de archivo - CEA - Archivo

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha señalado este jueves, en relación a los datos del paro publicados del mes de septiembre, que Andalucía lidera de nuevo el descenso del paro en todo el país, a la vez que está experimentando un crecimiento de la contratación indefinida, un 6,5% más de contratos que hace un año. Se refleja así en las estadísticas el proceso de regulación de personas extranjeras llevado a cabo, según ha indicado el director del área jurídica y relaciones laborales de CEA, Manuel Carlos Alba.

Según ha informado la CEA en una nota, es ésta la respuesta de un mercado de trabajo que trata de ajustarse a las fases más o menos intensas de la actividad económica, muy marcadas por el periodo estacional. "Todo esto vuelve a poner en valor el importante esfuerzo que hacen las empresas para mantener y crear empleo, instalados como estamos en un escenario convulso y hostil para las empresas, que padecen una vorágine legislativa impregnada de inseguridad jurídica, lo que condiciona negativamente la iniciativa económica en sectores sensibles".

En este sentido, "apelamos a la negociación colectiva, que debe ser el resorte para condicionar el clima que favorezca la creación de empleo y la productividad, teniendo en cuenta que la negociación del convenio colectivo debe abordar todas las áreas que inciden en la empresa".

"Desde el salario, hasta el absentismo, que penaliza la capacidad productiva y que requiere un abordaje inmediato por todos los actores para reducir unas tasas que está penalizando la economía, con un impacto negativo no sólo sobre las empresas, sino sobre todo el conjunto de la sociedad", ha concluido.