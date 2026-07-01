La CEA impulsa la digitalización del sector agroalimentario andaluz a través del proyecto Andalucía Agrotech EDIH

Sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). - CEA

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha acompañado ya a más de 200 empresas del sector agrario y agroalimentario en su proceso de transformación digital gracias a las actividades desarrolladas en el marco del proyecto Andalucía Agrotech European Digital Innovation Hub (EDIH), un ecosistema público-privado impulsado por la Consejería de Agricultura y cofinanciado por la Unión Europea.

"El compromiso de CEA es firme para acelerar la digitalización del sector agroalimentario andaluz mediante la innovación, la colaboración y el impulso del talento", ha recogido la patronal andaluza en una nota de prensa. La CEA ha impartido formación especializada para pymes y autónomos del sector, con más de 100 empresas participantes en cursos y talleres sobre facturación electrónica, registro horario digital, protección de datos y aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial en la agricultura y la industria agroalimentaria.

Los encuentros y espacios de networking organizados por la CEA han reunido a más de 70 empresas en varios encuentros y sesiones, generando oportunidades de colaboración y transferencia de conocimiento. En la misma línea, CEA ha ofrecido información práctica sobre oportunidades de financiación a más de un 100 de empresas interesadas en impulsar proyectos de innovación digital, además de prestar asesoramiento especializado a las entidades que así lo han solicitado.

Además, se han desarrollado cuatro planes de acción digital personalizados para empresas andaluzas, orientados a incorporar soluciones tecnológicas en sus procesos de gestión, producción y comercialización. Con estas actuaciones, "la Confederación de Empresarios de Andalucía refuerza su papel como agente clave en la modernización del tejido empresarial andaluz y en la consolidación de un sector agroalimentario más competitivo, innovador y sostenible".