La CEA insiste en el error de "hibernar" la economía y pide al Gobierno medidas consensuadas y "no hacer ideología"

SEVILLA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha insistido este martes en el "error" que supone plantear "hibernar" la economía con la paralización de toda actividad no esencial decretada por el Gobierno de la Nación, al que ha urgido a buscar medidas "consensuadas" con los agentes económicos y sociales y "no hacer ideología" porque "no es el momento" en plena crisis sanitaria para hacer frente al coronavirus Covid-19.

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, González de Lara ha asegurado que "no existen soluciones mágicas" en el actual escenario y ha apostado por "salir adelante con la unidad de todos, aportando ideas y recuperando el consenso que parece que se había perdido", para lo que ha pedido al Gobierno "nutrirse de las opiniones de quiénes podemos aportar iniciativas como los empresarios, porque para eso estamos los agentes económicos y sociales, que tenemos cultura de consenso para buscar soluciones".

El presidente de la CEA ha expresado su "sorpresa" por las "soluciones improvisadas" adoptadas en el último decreto del Gobierno, que tuvo a los empresarios "preocupados y nerviosos sin saber si tenían que enviar a trabajar a sus empleados", y ha defendido que "ante todo debe existir serenidad, confianza y romper esa incertidumbre" porque medidas como la línea de liquidez del ICO "van en la buena dirección" pero ha lamentado que "luego no se escucha ni se atiende a empresarios y autónomos y se les tiene marginados".

"HOJA DE RUTA CONSENSUADA CON AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES"

Tras señalar que la prioridad ahora debe ser "inyectar liquidez y ayudar a empresas y autónomos que son los que sostienen el empleo", González de Lara ha querido dejar claro que tampoco se trata de que el Gobierno adopte una "política de acción y reacción, sino de planificar una hoja de ruta y consensuarla con los agentes económicos y sociales y todos los colectivos que queremos ayudar".

"La prioridad es la alarma sanitaria y romper la cadena contagio para acabar con el sufrimiento de tantas familias y ahí debe estar todos unidos y marchar como una fuerza común con una línea de consenso sobre las medidas", ha subrayado el presidente de la CEA, que ha urgido al Gobierno a "aportar fondos a través de créditos blandos y líneas de avales y sobre todo no restando dinero del bolsillo del empresario y autónomo a través de figuras impositivas".

En su opinión, "igual que el Gobierno necesita tiempo y comprensión de todos para controlar la pandemia, tiene que asumir que tiene que darnos tiempo a empresarios, autónomos y trabajadores" con la aplicación de "moratorias en el pago de impuestos y tributos" que ya están aplicando ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas para "dar tiempo para que podamos adaptarnos para mantener el empleo".

González de Lara ha lamentado que el Gobierno aún no haya adoptado medidas al menos para el aplazamiento del pago del IVA, el IRPF o las cotizaciones sociales "para que todos podamos tender una salida digna de la crisis" y ha advertido de que "si las medidas no salen consensuadas, siempre estaremos preocupados". A su juicio, es necesario alcanzar un "justo equilibrio entre medidas sanitarias ponderadas y sensatas para que la economía no se nos hunda porque si se gripa el motor luego arrancarlo es muy difícil", por lo que ha subrayado que el término hibernación "es un error".

"NO ES MOMENTO DE HACER IDEOLOGÍA"

Preguntado por si se siente representado como empresario por la ministra de Trabajoy, Yolanda Díaz, el presidente de la CEA ha asegurado que sí aunque ha advertido de que "quizá ella es la que a veces olvida que es la ministra de todos y sólo habla como una parte de la sociedad en sus comparecencias". "Ella es la ministra de todos, claro que me siento representado, representa al Gobierno de nuestro país al que damos nuestro apoyo incondicional pero dentro de que el Gobierno tenga una moderación, una sensatez y una prudencia y no se deje llevar por cuestiones ideológicas que ahora no corresponden", ha añadido.

"Ahora no es el momento de hacer ideología, cuando tenemos tantísimo dolor en las familias y tantísimos problemas sanitarios, donde los profesionales de la salud se están dejando la vida y la piel, y que se hable de política y de ideología y se den mensajes en Twitter que lo único que hacen es generar incertidumbre, trastorno, inquietud y temor en la ciudadanía", ha lamentado González de Lara, que ha concluido destacando que en España "tenemos un Estado de Derecho muy consolidado y debemos todos marchar unidos, no entrar en esa discusión que ahora mismo no se entiende que es la ideología".