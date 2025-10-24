La CEA lanza una iniciativa en redes para destacar el impulso de la empresa andaluza con motivo del Día de la Empresa

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha lanzado una iniciativa en sus redes sociales a través de la que distintas empresas de toda Andalucía y las organizaciones empresariales territoriales ponen en valor el papel de la empresa en Andalucía como agente generador de oportunidades, empleo y desarrollo económico y social en nuestra comunidad con motivo del Día de la Empresa en Andalucía, que se celebra el próximo martes 28 de octubre en el Salón de Actos de CEA.

Mediante una colección de vídeos cortos difundidos en las redes sociales de la CEA, los protagonistas comparten sus reflexiones sobre el valor de la empresa y su compromiso con Andalucía, ha explicado la Confederación en una nota de prensa. En cada publicación, se destaca una frase inspiradora que resume el rol transformador del tejido empresarial andaluz.

Con esta iniciativa, la CEA busca "visibilizar el compromiso y el valor de los hombres y mujeres que cada día hacen empresa en Andalucía, reforzando el mensaje que inspira" a la Confederación de Empresarios de Andalucía, durante este IV Día de la Empresa, 'Andalucía en positivo, la empresa liderando el futuro'. La CEA representa a más de 200.000 empresas, pymes y autónomos en la comunidad y es la "interlocutora legítima" con la Administración pública y los sindicatos mayoritarios en la defensa de las necesidades de los andaluces que emprenden y hacen empresa.