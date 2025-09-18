La CEA pide "respeto" a las empresas ante la atención obligatoria en lenguas cooficiales: "Cansados de ocurrencias"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, atiende a los medios en Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha reclamado este jueves "respeto" para los empresarios ante la posibilidad de que se obligue a grandes empresas españolas a atender en lenguas distintas al castellano como el catalán. "No nos metan siempre en el saco de las ocurrencias", ha pedido.

De esta manera, ha mostrado, en declaraciones a los periodistas tras participar en el desayuno empresarial organizado por el Movimiento #QuieroCorredor de la mano de Europa Press Andalucía, "moderada preocupación porque no dejar de ser otra ocurrencia", aunque ha dicho estar "cansado" de las mismas.

"La sociedad en su conjunto entra al trapo del argumentario de determinados políticos que están ahora mismo en el Gobierno de España, a los que les va ocurriendo ocurrencias a diario", ha lamentado González de Lara, que ha criticado que, además, "todas las ocurrencias son para poner a las empresas más cargas".

En este sentido, ha criticado que "se obligue" a las empresas a llevar "un pesado yugo de costes económicos, sociales y de cualquier tipo de naturaleza". Frente a esto ha pedido ser "riguroso y serio" y ha pedido que "cualquier medida y decisión lleve siempre una proyección económica".

Además, ha criticado que se trata de "un posible acuerdo político interesado por partidos separatistas que forman parte de la coalición de gobierno con el Gobierno de la nación".

Viendo esto, González de Lara ha insistido en pedir respeto para los empresarios. "No meternos siempre en el saco de las ocurrencias", ha concluido.