El I Día de la Empresa en Andalucía reivindica su papel como "motor" de la comunidad

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ls Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha acogido este jueves el acto institucional del primer Día de la Empresa en la comunidad, una efeméride inédita que desde este 28 de octubre subraya en el calendario regional el papel esencial de las empresas, las pymes y los autónomos "como motor" del desarrollo andaluz, así como su "contribución decisiva" al empleo y, "por ello, al bienestar de las familias andaluzas".

En vísperas del 28-0 la CEA ha celebrado el "acuerdo unánime" del que nace el Día de la Empresa en Andalucía, el pasado 23 de febrero, cuando todas las formaciones políticas del Parlamento andaluz alumbraron la declaración institucional del Día de la Empresa en Andalucía y, con ella, la propuesta al Ejecutivo regional de designar dicha jornada conmemorativa, según ha recordado en el acto el presidente de la patronal andaluza, Javier González de Lara.

González de Lara ha estado acompañado por los presidentes del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez Rojas; el secretario general de Cepyme, Luis Aribayos y el presidente de ATA, Lorenzo Amor. Amor, también vicepresidente de la CEOE, ha apuntado que "es importante resaltar que Andalucía es la única comunidad autónoma que puede celebrar el Día de la Empresa, hay que ponerlo en valor. Seguimos siendo una tierra innovadora, emprendedora, que es la tierra con mayor numero de empresarios y hay que poner en valor también que es una tierra que está creciendo y trabaja poco a poco para quitarse los complejos".

Con el Día de la Empresa, ha apuntado por su parte González de Lara, Andalucía "se convierte en una de las primeras comunidades que, de manera oficial y con una efeméride, respalda a sus empresarios y empresarias". La patronal ha destacado que son "escasos aún" los precedentes en España, --Cataluña y la Región de Murcia son algunos ejemplos--, de un apoyo "tan significativo y unánime a quienes son el motor socioeconómico". Para CEA, se trata de un "justo reconocimiento" al esfuerzo de los hombres y las mujeres tras las 531.160 empresas andaluzas. Aquellos que, en primera persona, construyen la "marca Andalucía", ha apuntado.

En este sentido, González de Lara ha insistido en "la justicia de esta efeméride, avalada por las cifras y los datos". "Hoy subrayamos nuestro orgullo de pertenencia a un colectivo decisivo. Sin empresas no hay futuro y, hoy y siempre, los empresarios, las pymes y los autónomos somos parte de la solución a las crisis sociales y económicas. Con orgullo y con responsabilidad, hoy ensalzamos nuestro rol determinante en la creación de empleo y en la prosperidad de los hogares andaluces. Y, en el caso concreto de Andalucía, en estas vísperas del 28-0 podemos celebrar los avances en competitividad y productividad de nuestra región y el músculo con el que afrontamos el crecimiento que aún está por venir", ha apuntado.

Asimismo, ha detallado que con la cifra actual de empresas en la región "nos situamos en niveles similares a los del ejercicio anterior a la pandemia. Y esto viene a constatar, en su conjunto, una mayor resistencia de Andalucía respecto a otros territorios autonómicos frente a los efectos de la crisis sanitaria". "Nuestras empresas representan casi el 16% del total nacional, sólo por detrás de Cataluña y la Comunidad de Madrid, los tradicionales centros neurálgicos del país", ha continuado.

Así, y "a pesar de los envites", el tejido empresarial andaluz acumula siete años de crecimiento ininterrumpido. "Tenemos 62,5 empresas por cada mil habitantes, creciendo un 12% desde la crisis financiera de 2014. En el mismo período, la creación de 600.000 nuevos empleos en nuestra Comunidad. ¿Y cómo avanza Andalucía en el mundo? Tenemos más de 28.600 empresas exportadoras. Se ha duplicado su número en la última década. Hoy mueven un volumen de exportaciones superior a los 34.500 millones de euros anuales. Y por ellas Andalucía aparece en el podio de tres regiones exportadoras líderes. La lista de avances es larga: el número de autónomos ha crecido un 10% en el último año. Hoy son 565.000. El emprendimiento español tiene acento andaluz", ha expuesto.

No obstante, y aun dentro de este día festivo, el presidente de la patronal ha apelado al tejido empresarial a "no caer en la autocomplacencia". "Hemos de permanecer anclados en el Diálogo Social; en la búsqueda constante de consensos con los agentes sociales y la Administración. Debemos insistir en la colaboración público-privada y no dejar de autoanalizarnos: chequear cada día nuestra gobernanza en nuestras empresas, nuestro compromiso con la Igualdad, con la conciliación de nuestras plantillas; con el futuro de nuestros jóvenes en las empresas para su promoción interna. Revisemos nuestros hechos efectivos hacia la transición ecológica, hacia un mañana sostenible. Y todo ello, para seguir avanzando y reposicionando Andalucía", ha señalado.

ENTREGA DE GALARDONES, CON EL APOYO DE CAIXABANK

En esta primera edición del Día de la Empresa en Andalucía, celebrada con la colaboración de CaixaBank, son distinguidas organizaciones empresariales, territoriales y sectoriales, de acreditada trayectoria y compromiso con la empresa

andaluza.

Así, por su atención cercana y permanente a la realidad de cada provincia son galardonadas las ocho Organizaciones Territoriales de CEA: la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (Asempal); la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC); la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO); la Confederación Granadina de Empresarios (CGE); la Federación Onubense de Empresarios (FOE); la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ); la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM); y la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES).

Igualmente, es distinguido el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, cuyo trabajo está marcado por la vocación de consensos, la búsqueda de sinergias con CEA y la definición de líneas de acción empresarial comunes en beneficio de la sociedad andaluza; la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), voz imprescindible de un colectivo con peso creciente en nuestra Comunidad y en España; y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), espejo de la realidad empresarial andaluza, compuesta, en esencia, por pymes y proyectos familiares que vertebran el territorio. Recogen sus galardones los presidentes de Cámaras y ATA, Javier Sánchez Rojas y Lorenzo Amor, respectivamente; y el secretario general de CEPYME, Luis Aribayos.

La Confederación ha agradecido también con una distinción a la empresaria y exparlamentaria Mónica Moreno su respaldo a la iniciativa de CEA y su impulso en la Cámara andaluza para que el Día de la Empresa en nuestra Comunidad sea hoy una realidad.

La clausura del acto institucional del I Día de la Empresa en Andalucía, en la sede de CEA, cuenta con las intervenciones del presidente de los empresarios andaluces, González de Lara; la del director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, y con la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.