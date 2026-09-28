CEA reúne experiencias empresariales y voces expertas para "fortalecer" el bienestar en las empresas andaluzas

CEA celebra 'Las empresas andaluzas generando bienestar' en Sevilla. - CEA

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha celebrado este lunes en su sede el acto 'Las empresas andaluzas generando bienestar', una iniciativa que durante el mes de septiembre ha impulsado el intercambio de conocimiento sobre las buenas prácticas para situar el bienestar como estrategia de éxito en la cultura empresarial.

Según ha informado la Confederación de Empresarios de Andalucía en una nota, el presidente de CEA, Javier González de Lara, y la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, han inaugurado una jornada que ha puesto el foco tanto en las decisiones de las empresas como en los hábitos saludables de las personas que la forma. "Apostar por el bienestar de las personas es avanzar en la salud de las empresas, impulsar estrategias de bienestar contribuye a atraer y fidelizar talento, a generar compromiso y confianza, en definitiva, a fortalecer empresas y hacerlas más competitivas", ha afirmado González de Lara.

Por su parte, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha destacado la importancia de situar el bienestar de las personas en el centro de la estrategia empresarial, convencida de que cuidar a los trabajadores contribuye también a atraer y retener talento y reforzar la competitividad. En este sentido, ha valorado el papel de la CEA en el impulso de iniciativas como el Mes del Bienestar en las Empresas Andaluzas, que permiten compartir experiencias para avanzar hacia entornos laborales más saludables.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso de la Junta de Andalucía con la prevención de riesgos laborales a través del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (Iaprl) e iniciativas como la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028.

Por su parte, la escritora y filósofa Elsa Punset ha ofrecido la conferencia 'Propuestas para vivir en tiempos extraordinarios', que ha seguido con un coloquio moderado por Renée Scott, presidenta de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de CEA, que ha dado espacio a experiencias de éxitos desarrolladas en organizaciones andaluzas, un marco en el que se han señalado algunas de las conclusiones principales de la Guía de Buenas Prácticas en Salud Mental en las Empresas Andaluzas.

En la segunda parte de la jornada, la deportista olímpica y empresaria, Blanca Manchón, el dietista y nutricionista, Hugo Salazar, y la médica especialista en Medicina del Sueño, María Aguilar han abordado, respectivamente, la actividad física, la alimentación y el descanso como dimensiones esenciales del bienestar. El coloquio ha sido moderado por la responsable de PRL, Consumo e Igualdad de CEA, Lola Gessa.

Por otro lado, el director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de CEA, Manuel Carlos Alba, y el director general de Seguridad y Salud Laboral y gerente del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, Luis Roda, han participado en la clausura aportando las principales conclusiones del encuentro.

POr último, el Mes del Bienestar se enmarca en el proyecto Información en PRL de CEA y cuenta con financiación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía para visibilizar prácticas que puedan inspirar a otras empresas y convertir el conocimiento compartido en decisiones concretas que se traduzcan en entornos saludables a través de la prevención y la salud mental, física y social de los empleados.