CEA se suma a la "preocupación" de Ceoe y Cepyme por la ruptura del diálogo social para cambiar la reforma laboral

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de la Confederación de Empresarios de

Empresarios de Andalucía (CEA) ha suscrito este jueves un acuerdo de adhesión a la declaración de Ceoe y Cepyme sobre su "honda preocupación" por la ruptura del diálogo social y acudir al Real Decreto Ley para sustituir la reforma laboral, lo que puede ser "notoriamente perjudicial para la competitividad empresarial y para el empleo".

Además, según ha explicado en un comunicado, en la declaración se advierte del "dudoso encaje en la Constitución" de la iniciativa pese a la convocatoria electoral del próximo 28 de abril.

Tal y como señala, "este anuncio de acudir al Real Decreto Ley para reformar diversas materias en el ámbito de las relaciones laborales y la negociación sin contar con propuestas empresariales y con la única finalidad de sustituir la reforma laboral aprobada en 2012, puede resultar notoriamente perjudicial para la competitividad empresarial y para el empleo".

En este sentido, el presidente de CEA, Javier González de Lara, ha recordado que "desde las organizaciones empresariales estamos dispuestas a negociar y a hablar de todo, pero siempre dentro del marco del Diálogo Social". Como consecuencia de ello, el también

presidente de la Fundación CEOE ha resaltado que cualquier nueva reforma "debe tener categoría de Proyecto de Ley y no de Decreto Ley, cuyo uso no puede ser indiscriminado porque está destinado a utilizarse en casos extraordinarios de urgente necesidad, situación

que no se da en la actualidad y más aún, con la convocatoria cercana de elecciones generales".

MEDIDAS

Las medidas propuestas afectan a la subcontratación, el control del tiempo de trabajo y la derogación de ciertos aspectos de la reforma laboral de 2012, como la eliminación de la ultraactividad de los convenios o la eliminación del carácter prioritario de los convenios de empresa, además de las medidas ya adoptadas en materia de salario y cotizaciones a la seguridad social.

Tras el repaso, el presidente de CEA ha valorado el impacto negativo que tendrá esta "contrarreforma" de llevarse a cabo sobre a competitividad de las empresas y, por tanto en la creación de empleo y su estabilidad.

NUEVOS MIEMBROS

Asimismo, la junta directiva ha dado la bienvenida a los dos nuevos miembros de la Confederación, la Fundación San Pablo Andalucía CEU y el Clúster Tecnológico On Tech Granada. Dos de las principales referencias empresariales andaluzas en educación superior y en innovación tecnológica.

Finalmente, se ha dado a conocer el programa de actividades relativas al 40 aniversario de CEA que se desarrollarán a lo largo de este año, así como la fecha de la próxima asamblea general, que tendrá lugar el próximo 21 de marzo en Antequera.