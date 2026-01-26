CEA y UGT reclaman un nuevo modelo de financiación para Andalucía y sitúan la productividad como clave para el empleo

Ejecutivas de UGT-A y la CEA durante la reunión. - CEA/UGT

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las ejecutivas de UGT Andalucía y de la Confederación de Empresarios de Andalucía, han mantenido este lunes un encuentro en la sede de CEA, en el marco de los acuerdos cooperación y lealtad institucional que mantienen, después de la renovación de la dirección regional de UGT, donde han reclamado un nuevo modelo de financiación para Andalucía y han situado la productividad y la estabilidad empresarial como claves para el empleo en la región.

"En Andalucía, el diálogo es sólido y firme, gracias a la interlocución permanente que mantenemos en distintos foros, basada en el respeto a nuestras posiciones y a la búsqueda del acuerdo como objetivo fundamental. En el consenso están los logros, el Diálogo Social es la principal infraestructura de un país" ha afirmado el presidente de CEA, Javier González de Lara, a través de una nota de prensa.

Además, el secretario general de UGT, Oskar Martín, ha señalado que "trabajamos en el marco del respeto, forjado en la admiración mutua, marcando un modelo de Diálogo Social y negociación que, en Andalucía, hemos logrado consolidar como piedra angular. La búsqueda del bienestar de los andaluces y andaluzas, es el camino".

En el encuentro mantenido, UGT Andalucía y CEA han coincidido en el interés compartido de seguir impulsando el actual marco de diálogo social tripartito iniciado en el año 2023 y que mantiene su plena vigencia. Con la premisa de ser útiles y eficientes, los equipos han puesto sobre la mesa temas que afectan a la vida de los andaluces como la productividad de las empresas como garantía de futuro y seguridad de permanencia de los puestos de trabajo.

Ambas organizaciones coinciden en impulsar contenidos aun en desarrollo, como los relativos a la Formación Profesional. Así mismo, ambas partes son conscientes de que, cada día que pasa, Andalucía deja de percibir importantes recursos económicos, por lo que apremian para pactar un nuevo modelo de financiación, y reclaman que los gobiernos de España y de Andalucía trabajen en un modelo que aporte estabilidad y recursos suficientes para satisfacer las necesidades de financiación de la Comunidad Autónoma.

En materia de inversiones, y valorando su incidencia estratégica, coinciden en señalar la preocupación por las dificultades que la saturación del sistema eléctrico pueda tener sobre la capacidad de inversión y generación de empleo en Andalucía.

En materia laboral y dada la positiva evolución del sistema, se entiende necesario seguir reivindicando una modernización del Sercla.

Respecto a la siniestralidad, se comparte que es un elemento de máxima sensibilidad que requiere continuar en el trabajo conjunto analizando cuestiones como su incidencia en los jóvenes, la salud mental y la accidentalidad en movilidad.

Finalmente, respecto al absentismo se coincide que es una esfera de trabajo conjunto a desarrollar en un contexto de diálogo social tripartito.

Así, CEA es "la organización empresarial de referencia en Andalucía", representa a más de 200.000 empresas y autónomos en la comunidad a través de una red de 800 organizaciones territoriales y sectoriales que dan cobertura a todas las provincias andaluzas.