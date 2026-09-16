CECE Andalucía alerta de la "quiebra" de los centros educativos de primer ciclo ante la aprobación del Real Decreto

Archivo - Niños y padres hacen cola para entrar al colegio el primer día de clase tras la vacaciones de verano, a 10 de septiembre de 2024, en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE Andalucía), patronal representativa del sector educativo privado y concertado en la comunidad, ha lanzado una voz de alarma de "extrema gravedad" ante el proyecto de Real Decreto del Ministerio de Educación que pretende modificar los requisitos mínimos de los centros docentes. La patronal ha calificado la norma de "atropello sin precedentes" y ha advertido que, de aprobarse en sus actuales términos, supondrá "la quiebra y el cierre inmediato" de la inmensa mayoría de los centros de educación infantil de primer ciclo (0-3 años) en Andalucía.

Además, ha señalado en una nota que el borrador estatal impone una reducción "drástica y unilateral" de las ratios máximas de alumnado por profesional, obligando a pasar a un máximo de 4 bebés en el tramo de 0-1 año, 6 niños en el de 1-2 años, y 8 niños en el de 2-3 años.

Asimismo, CECE Andalucía ha criticado que el Ministerio de Educación ha redactado esta norma con una "absoluta y temeraria" carencia de conocimiento del sector, regulado en la actualidad por cada comunidad autónoma. Según ha señalado, en Andalucía, la inmensa mayoría de las escuelas infantiles de primer ciclo son centros privados adheridos al programa de fomento de la escolarización y ayuda a las familias de la Junta de Andalucía. Siendo este curso gratis, la atención socio-educativa para niños de 1 año y de 2.

Además del impacto financiero, CECE Andalucía ha apuntado que la propuesta es "material y organizativamente imposible de aplicar" en los centros existentes. Ha explicado que el borrador exige mantener aulas con un mínimo de dos metros cuadrados por puesto escolar (Artículo 6.2.a) y un patio de juegos de uso exclusivo de al menos 75 metros cuadrados (Artículo 6.2.c).

"Los centros de educación infantil andaluces, tienen las dimensiones y la distribución espacial autorizadas conforme a la normativa vigente, adaptadas de forma realista a través del Decreto 76/2025. Obligar a los centros a reconfigurar sus espacios para albergar la mitad de alumnos por aula, o exigir patios de dimensiones imposibles de conseguir en locales urbanos consolidados, es no tener ni la más mínima noción de la realidad física de nuestras escuelas", han recriminado desde la entidad.

Por otro lado, la patronal ha lamentado que el Gobierno central pretenda destruir con un plumazo el modelo andaluz, el cual ha demostrado su eficacia garantizando la conciliación familiar. Normas andaluzas como la Ley 12/2023, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía - Art.DF9. Uno regulan de forma flexible los agrupamientos de niños de diferentes edades en periodos no lectivos y tardes (con un máximo de doce alumnos) para hacer viables los centros.

A su juicio, el borrador estatal ignora "por completo" estas particularidades y condena a la desaparición de los servicios de conciliación de tarde y periodos vacacionales. Asimismo, la entidad ha recriminado que "la imposición de costosas reformas de climatización bajo el nuevo Artículo 21, sin ayudas públicas asociadas, remata financieramente a unos centros que ya operan al límite de sus capacidades".

Por ello, CECE Andalucía ha exigido al Ministerio de Educación la "retirada inmediata" de este borrador de Real Decreto por su absoluta desconexión con la realidad económica de las Comunidades Autónomas y de los centros educativos.

La patronal ha instado a la Junta de Andalucía a "plantarse con firmeza" ante este ataque a sus competencias y para "defender la supervivencia de los centros de educación infantil, el empleo de miles de profesionales (en su mayoría mujeres) y el derecho de las familias andaluzas a una conciliación real y accesible".