CECE Andalucía manifiesta el impacto negativo de la nueva regulación de ratios si no se aplica con criterios selectivos

Archivo - Junta Directiva de la Federación de CECE Andalucía. Imagen de archivo - CECE-ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La patronal de la enseñanza privada y concertada, CECE Andalucía, ha manifestado este martes su preocupación por el impacto negativo de la nueva regulación de ratios si no se aplica con criterios "selectivos". La modificación normativa permite "fijar ratios inferiores a 25 alumnos por unidad en los procesos de admisión".

Según ha informado CECE en una nota, desde la patronal se ha considerado que "cualquier medida orientada a la mejora de la calidad educativa y de la atención individualizada debe ser positiva, siempre que se aplique con criterios objetivos, selectivos y territorialmente justificados, y no genere efectos perversos sobre la sostenibilidad de centros que actualmente funcionan con ratios completas de 25 alumnos por aula.

En este sentido, la organización ha destacado que una aplicación "indiscriminada" de la reducción de ratios en el procedimiento de admisión "puede afectar negativamente a centros con alta demanda social, proyectos educativos consolidados y un número estable de alumnado, impidiéndoles admitir nuevo alumnado pese a contar con recursos humanos y materiales suficientes".

De igual modo, esta situación "podría provocar una limitación artificial de plazas escolares --no vinculada a la calidad ni al interés de las familias--, generar un desequilibrio en la escolarización --al penalizar a centros concertados que han mantenido históricamente ratios completas-- y suponer riesgos para la viabilidad económica y organizativa de los centros, especialmente aquellos de una sola línea".

Asimismo, la patronal ha insistido en que la planificación educativa debe basarse en "criterios previsibles, estables y transparentes, garantizando seguridad jurídica tanto a las familias como a los titulares de los centros". La fijación anual de ratios variables, sin una aplicación altamente selectiva y justificada, "puede generar incertidumbre en los procesos de admisión y en la planificación a medio y largo plazo".

Igualmente, han recordado que "los centros concertados forman parte del servicio público de educación y que su estabilidad redunda en beneficio del sistema educativo en su conjunto".

Por todo ello, CECE ha solicitado a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que "la reducción de ratios no se aplique de manera generalizada, sino que se reserve exclusivamente para zonas con descenso demográfico acreditado, necesidades específicas de escolarización o circunstancias objetivas que lo justifiquen, garantizando en todo caso que los centros con 25 alumnos por unidad y demanda suficiente no vean limitada su capacidad de admisión".

Finalmente, la patronal ha reiterado su disposición al diálogo con la Administración educativa para "trabajar conjuntamente en medidas que mejoren la calidad del sistema educativo sin poner en riesgo el equilibrio, la pluralidad y la libertad de elección de las familias andaluzas".