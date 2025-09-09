CECE Andalucía ve los nuevos acuerdos con la Junta como un paso "hacia la equidad y la modernización educativa"

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE Andalucía) ha valorado los tres acuerdos alcanzados con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, así como con las organizaciones patronales, titulares y sindicales del sector. Según la patronal, estos acuerdos representan "un paso importante hacia una mayor equidad, la modernización del sistema educativo y el reconocimiento de las necesidades reales de los centros", aunque advierten que "aún quedan aspectos por mejorar".

Los acuerdos, que entrarán en vigor en el curso 2025/2026, "refuerzan el compromiso institucional con la mejora de la calidad educativa, la transformación digital y la simplificación administrativa en los centros concertados andaluces", según ha señalado la organización en un comunicado.

Uno de los principales avances recogidos en los acuerdos es que la Consejería asumirá directamente la gestión de la afiliación, altas, bajas y cotizaciones a la Seguridad Social del alumnado de ciclos formativos concertados que realice prácticas no remuneradas. Esta medida, que entrará en vigor en el curso 2025/2026, "descargará de trámites a los centros y garantizará el cumplimiento de la normativa vigente".

Otro de los compromisos adoptados permitirá a los centros concertados de Infantil, Primaria, ESO y Educación Especial contar con una dotación horaria adicional destinada a la figura del Coordinador o Coordinadora STEAM 4.0. Gracias a esta iniciativa, financiada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, se reforzará la competencia digital de alumnado y profesorado a través de proyectos de programación, robótica e inteligencia artificial.

La tercera medida se centra en la implantación de la modalidad dual en Formación Profesional. La Consejería ha establecido una dotación de hasta doce horas lectivas por familia profesional para la coordinación entre centros educativos y entidades colaboradoras, lo que permitirá "un desarrollo más eficaz de la FP Dual y un reconocimiento explícito del esfuerzo organizativo que supone la formación en empresa".

Con todo ello, CECE Andalucía ha subrayado que este conjunto de medidas representa un "avance significativo" para el sistema educativo andaluz, ya que contribuye a "mejorar la calidad de la enseñanza concertada, impulsar la digitalización y garantizar el reconocimiento del profesorado". "Aunque todavía quedan aspectos por mejorar, estos pasos son decisivos para lograr una mayor equidad y apoyo institucional", ha señalado la organización.