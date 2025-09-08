CECE destaca el "valor de la red privada y concertada como pilar del sistema educativo andaluz"

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE Andalucía), que agrupa a 480 centros de enseñanza en la comunidad, ha iniciado el curso escolar 2025-2026 subrayando "el valor de la enseñanza privada y concertada como un pilar fundamental del sistema educativo andaluz".

Según se recoge en una nota de CECE, estos centros atienden cada año a miles de familias "y desempeñan una función esencial en el equilibrio del sistema, aportando pluralidad, diversidad y libertad de elección".

Ha recordado que la red privada y concertada "contribuye no solo a la innovación pedagógica y a la atención personalizada del alumnado, sino también a la conciliación de la vida familiar y laboral, especialmente en las etapas tempranas de la educación infantil".

En este sentido, CECE Andalucía ha defendido que la red privada y concertada constituye un "modelo complementario y necesario, que refuerza la pluralidad del sistema educativo, garantiza el derecho a elegir de las familias y contribuye a ofrecer una educación inclusiva y de calidad".

El presidente de CECE-A, Rafael Caamaño, ha manifestado que "la educación en Andalucía "no puede entenderse sin la red privada y concertada". "Somos un pilar del sistema educativo y queremos que ese valor se reconozca y se potencie en un marco de diálogo y colaboración con las administraciones públicas, así como por toda la comunidad educativa", ha señalado.

Igualmente, para Caamaño, es preciso aprovechar el inicio de curso como momento "oportuno para reforzar la confianza entre centros, familias y administración, con el fin de consolidar un sistema inclusivo, equitativo y de calidad".

De este modo, los equipos docentes y no docentes de los centros han trabajado durante las últimas semanas "con ilusión y profesionalidad para que el regreso a las aulas se produzca en entornos seguros, acogedores y estimulantes", según CECE, quien ha apuntando que "este compromiso diario con los alumnos y sus familias refleja la vocación de servicio de una red educativa que lleva décadas contribuyendo al progreso de Andalucía".

Para CECE Andalucía, "la cooperación institucional es clave para seguir avanzando en políticas educativas que reconozcan la aportación de la enseñanza privada y concertada", y ha confiado en que durante este curso, "se siga avanzando en un diálogo leal y constructivo que redunde en beneficio de toda la comunidad educativa andaluza".