El ceiA3 convoca nuevas ayudas para la realización de TFM en empresa en el marco del Proyecto Singular AgroMIS

CÓRDOBA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, ceiA3, ha abierto la convocatoria de ayudas para la realización de Trabajo de Fin de Máster (TFM) en empresa, destinadas a estudiantes de másteres adscritos a la oferta académica ceiA3 que desarrollen un TFM de temática agroalimentaria.

Así lo ha indicado el campus en una nota en la que ha detallado que se ofertan 17 plazas con un importe total destinado a la convocatoria de 37.400 euros, a través de un importe de becas de 2.200 euros brutos y cuyo plazo de recepción de solicitudes finaliza el próximo 24 de febrero de 2022.

La duración de estancia en empresas es de cuatro meses y las instituciones elegibles son agentes agregados del proyecto singular AgroMIS: consejos reguladores de denominaciones de origen protegidas (DOP) y organizaciones interprofesionales del sector agroalimentario, así como sus empresas vinculadas.

La convocatoria de ayudas se divide en los cuatro ecosistemas del 'Proyecto Singular AgroMIS: Horticulura Intensiva Sostenible, Vinos Tradicionales Andaluces, Ganadería Extensiva en Sistemas Silvopastorales Singulares y Olivar Tradicional Andaluz'.

Así, del ecosistema olivar tradicional andaluz participan los siguientes agentes agregados: CR DOP Estepa, CR DOP Priego de Córdoba, CR de la DOP Poniente de Granada, CR DO Sierra de Segura, CR de la DO Baena, CR de la DO Sierra Mágina y la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español.

Del ecosistema ganadería extensiva en sistemas silvopastorales singulares, los agentes agregados son el CR DOP Jabugo, CR DOP Los Pedroches y la Federación Andaluza de Agrupaciones de Defensa de la Sanitaria Ganadera.

Además, los agentes agregados del ecosistema Vinos Tradicionales Andaluces son el CR DO Montilla-Moriles y Vinagre de Montilla-Moriles, CR DO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, CR DO Condado de Huelva y CR DO Málaga, Sierras de Málagas y Pasas De Málaga.

Por último, del ecosistema Horticultura Intensiva Sostenible figuran como agentes agregados FresHuelva, asociación onubense de Productores y Exportadores de Fresa, junto a Hortiespaña, organización interprofesional Española de Frutas y Hortalizas.

Esta convocatoria tiene por objeto promover ecosistemas de innovación ligados a sistemas productivos agroalimentarios a través de la vinculación del alumnado de Máster Universitario con agentes agregados del proyecto singular AgroMIS, con el objeto de la realización de su Trabajo de Fin de Máster y favorecer su formación y empleabilidad, así como su contribución y la de su tutor universitario al desarrollo de las actividades del sector agroalimentario en el campo de la innovación.

El 'Proyecto Singular AgroMIS: ceiA3 instrumento estratégico hacia un tejido productivo Agroalimentario Moderno, Innovador y Sostenible: motor del territorio andaluz' está cofinanciado por la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).