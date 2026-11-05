El ceiA3 cuadruplica su financiación para becas Erasmus+ este 2026. - CEIA3

CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3) ha multiplicado este año por cuatro el presupuesto de ayudas de movilidad del año 2025, tal y como ha dado a conocer el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie) tras hacer públicas las ayudas que han sido destinadas a cada sede.

Según informa el ceiA3 en una nota, este 2026 contará con 370.643 euros para becas Erasmus+, que se traducen en 122 becas de movilidad para las categorías de estudiantes de Doctorado, recién titulados, Personal Docente Investigador y Personal Técnico, de Gestión, Administración y Servicios.

En la asignación de dichas becas se tendrán en cuenta criterios como el expediente académico, el conocimiento de idiomas extranjeros o los desplazamientos ecológicos realizados en medios de transporte sostenibles como autobús, ferrocarril o automóvil compartido. También se prestará especial al colectivo de estudiantes con menos oportunidades, quienes podrán optar a una financiación adicional para favorecer su participación en el programa.

La resolución del Sepie ha concedido 60 movilidades para Europa (KA131), que contarán con una financiación para viajar dentro del continente de 107.127 euros. Esta cuantía se destinará a los estudiantes y el personal de las universidades del ceiA3 para la realización de estancias en países europeos del programa Erasmus+ y asociados. Con respecto a la convocatoria de 2025, el presupuesto disponible se ha incrementado en un 10%.

Por otro lado, las becas del programa KA171 ascienden a 263.516 euros y permitirán financiar 62 movilidades, tanto entrantes como salientes, en tres regiones: África Subsahariana, Mediterráneo Meridional y Asia. Para la primera, se han concedido 41 ayudas por valor de 160.359 euros, que tendrán como destino países africanos con los que el ceiA3 mantiene una trayectoria de colaboración desde 2023, como son Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial y Nigeria. A estos destinos se suman este año Gambia, Mozambique y Senegal, ampliando el ámbito de cooperación internacional del Campus en el continente africano.

En el caso del Mediterráneo Meridional, se incorporan 18 movilidades con origen y destino a Marruecos, con una financiación de 88.042 euros. La relación entre el ceiA3 y las universidades marroquíes comenzó en 2019, y este curso se retoma la oportunidad de establecer relaciones y movilidad con este país.

Por último, se han concedido tres becas para movilidades con Vietnam (Asia) por valor de 14.725 euros, siendo esta la primera ocasión en la que el Campus recibe financiación para realizar movilidades con este continente.

El programa Erasmus+ se basa en cuatro prioridades horizontales que reflejan los valores europeos compartidos y responden a los retos más importantes que enfrentan nuestras sociedades en la actualidad: 'Inclusión y diversidad', 'Medio ambiente y lucha contra el cambio climático', 'Transformación Digital' y 'Participación en la vida democrática'.

En línea con estas prioridades, las movilidades internacionales buscan generar un impacto que vaya más allá del ámbito académico y profesional. Entre los resultados esperados se encuentran la mejora de las competencias en idiomas extranjeros, una mayor comprensión de la diversidad social y un mayor compromiso frente a la discriminación, así como un mayor conocimiento de la Unión Europea y sus valores. Asimismo, se espera que estas experiencias fomenten en los participantes una mayor concienciación sobre el medio ambiente y el cambio climático y promuevan la adopción de hábitos de vida más sostenibles.