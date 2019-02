Celis avisa que "las conquistas no son para siempre" ante "las amenazas" a políticas como las de violencia de género

Publicado 25/02/2019 14:34:28 CET

Alerta de que Andalucía "pierde directamente" unos 2.500 millones de euros por el "no" a los PGE de 2019

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno central en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha alertado este lunes de que "las conquistas" de la sociedad "no son para siempre", lo que le ha llevado a poner de relieve "las amenazas que sobrevuelan" políticas como las de la lucha contra la violencia de género, algo ante lo que es necesario "no dar ni un paso atrás". "Contra las listas negras, camisetas moradas", ha aseverado en alusión a la petición de Vox de tener acceso a los datos de los trabajadores de la Junta de Andalucía que se encargan de evaluar los casos de violencia de género.

Rodríguez Gómez de Celis ha participado este lunes en Sevilla en el acto 'Conmemoración del 28-F en clave municipal' promovido por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), junto al presidente de dicha entidad y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín.

En ese contexto, el delegado del Gobierno central en Andalucía ha defendido el "imprescindible papel" de los ayuntamientos en la sociedad, rememorando la constitución allá por 1979 de las primeras corporaciones municipales de la era democrática, con "añoranza de la capacidad de alcanzar acuerdos entre diferentes desde el diálogo", pues en 1979 "imperó el sentido común y el interés de los ciudadanos.

"Si hace 40 años la crispación y el odio, en la que algunos militan con ansia, hubieran contaminado el escenario político, hoy no tendríamos los pueblos ni las ciudades que conocemos", ha aseverado, invocando en una clara alusión al actual escenario político "la capacidad de diálogo para defender como método de trabajo la argumentación razonada, frente a la crispación oportunista".

"COMPROMISO" CON LOS AYUNTAMIENTOS

A continuación, ha defendido el "compromiso" del Gobierno central del socialista Pedro Sánchez con los municipios, a través de "mejoras en la financiación" de los ayuntamientos y en la ampliación de competencias mediante la reforma de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, iniciando una "nueva andadura" en el municipalismo español al permitirles "reinvertir los superávit fruto de una impecable gestión, la flexibilización de la regla de gasto o avanzar en la solución a la cuestión de las plusvalías".

Del mismo modo, y entre otros aspectos, ha esgrimido el real decreto estatal emitido el pasado mes de octubre con medidas contra el despoblamiento rural, dotado con 80 millones de euros.

Volviendo a la clave estatal, el delegado del Gobierno central en Andalucía ha avisado de que "las conquistas (sociales) no son para siempre", avisando de que "ante las amenazas que sobrevuelan" las políticas de lucha contra la violencia de género, es necesario "no dar ni un paso atrás".

"Contra las listas negras, camisetas moradas", ha aseverado en clara referencia a la petición de Vox de tener acceso

a los datos de todos los trabajadores de la Junta de Andalucía que se encargan de evaluar los casos de violencia de género.

LO QUE ANDALUCÍA "PIERDE" SIN LOS PGE

Del mismo modo, ha vuelto a lamentar que el pleno del Congreso de los Diputados devolviese al Gobierno central el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 al prosperar las enmiendas del PP, Cs, Coalición Canaria (CC), Foro Asturias, Esquerra (ERC) y PDeCAT. Y es que según ha alertado, al decaer los PGE "más sociales de los últimos siete años", Andalucía "pierde directamente más de 2.500 millones de euros" en materia de inversiones, planes de empleo y aumento del sistema de financiación autonómica.

"Y, además, en Andalucía se paraliza la subida de las pensiones para un millón y medio de pensionistas; otras 56.328 personas cuidadoras no recuperan su cotización a la Seguridad Social y 380.328 andaluces no podrán beneficiarse del ingreso mínimo vital", ha desgranado entre diversas consecuencias del "no" los PGE diseñados por el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez.

Así, ha lamentado que se haya dicho 'no' a unos presupuestos que "mejoran la vida de los ciudadanos y que buscan que la igualdad sea una realidad entre los diferentes pueblos". Por ello, el delegado ha apelado a "aprender de quienes nos precedieron, de la historia de los ayuntamientos, que pasa por mantener el debate en el marco del diálogo, con disensos, pero desde el respeto".