Celis presenta como "condición sine qua non" para apoyar el Presupuesto que la Junta no despida a los 8.000 sanitarios

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Mesa del Congreso de los Diputados y secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha presentado este viernes en Sevilla como "una condición sine qua non" para que el PSOE de Andalucía apoye el proyecto de Presupuestos de 2022 que "no haya un solo despido en la sanidad pública", en alusión a los 8.000 profesionales sanitarios de los 20.000 contratados de refuerzo ante la pandemia de coronavirus que no renovarán sus contratos el 31 de octubre.

En un acto de presentación del primer stand con que cuenta la Fundación Pablo Iglesias en la Feria del Libro de Sevilla, Gómez de Celis ha señalado que "no vamos a estar apoyando un acuerdo con el Presupuesto si va haber un solo despido en la sanidad", planteamiento que ha esgrimido que "debemos tener claro, como han hecho nuestros presidentes, de potenciar la sanidad pública", una aspiración que ha enmarcado en "lo hemos hecho los socialistas andaluces mientras hemos gobernado en Andalucía y debemos continuar haciéndolo".

La reflexión de Celis ha defendido la irrupción de "elementos preocupantes" en Andalucía cuando el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, "está haciendo un ejercicio importante de tender la mano, puentes, para llegar acuerdos sobre aspectos fundamentales a través de los Presupuestos".

"Los socialistas no podemos estar apoyando esos Presupuestos cuando el Gobierno de Andalucía ha dinamitado la base fundamental de los pilares del Estado del Bienestar: la sanidad publida", ha afirmado Gómez de Celis.

El secretario de Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha sostenido, ante la hoja de ruta que mantiene el Gobierno andaluz, que "no podemos estar con la doble vara de medir de estar rebajando los impuestos a los más ricos, de quitar los impuestos a quienes están heredando grandes fortunas", iniciativa a la que ha contrapuesto "el despido de 8.000 trabajadores sanitarios, que son los que nos han sacado de la pandemia, gracias a ellos, y a las vacunas que nos han salvado de la pandemia".