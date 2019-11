Celis replica a González que el preacuerdo con Iglesias es programático y "no se hablará de gobierno hasta investidura"

Publicado 15/11/2019 10:57:08 CET

SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE y diputado electo por la provincia de Sevilla al Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha replicado al expresidente del Gobierno Felipe González que el preacuerdo que ha firmado el secretario general del partido, Pedro Sánchez, con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para un cogobierno en el Ejecutivo central es programático y "no se hablará de gobierno hasta que no suceda la investidura".

Así se ha pronunciado Gómez de Celis en declaraciones en el programa '5.C El Debate' de Canal Sur Televisión (CSTV), emitido en la noche de este jueves, y recogidas por Europa Press, al hilo de que González haya criticado que PSOE y Unidas Podemos se hayan repartido primero los cargos del Gobierno antes de hablar del programa que va a marcar la próxima legislatura porque la casa "se construye desde abajo, no se construye por el tejado".

Al respecto, el diputado electo ha explicado que, como apunta el expresidente, lo primero es entablar toda la relación programática "y para eso se han acordado los diez puntos del preacuerdo, no se ha hablado nada del gobierno, se han firmado diez puntos para consolidar el crecimiento económico y el empleo, por la regeneración, para luchar contra el cambio climático, fortalecer las pymes y a los autónomos, por la memoria histórica o con la cultura como elemento fundamental".

"Lo que ha dicho Felipe González no es correcto", ha sostenido Gómez de Celis, que ha insistido en que "lo primero que hemos hecho es cerrar un acuerdo de programa y no hablar de gobierno hasta que no suceda la investidura".

Igualmente, sobre el expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ha insistido en que presentará su baja como militante del PSOE si finalmente Sánchez "forma Gobierno con Podemos, ERC y los independentistas", el dirigente estatal ha recordado que "eso es antiguo, ya lo dijo en el 2016 y está en su derecho de expresar lo que entienda más oportuno".

En cambio, ha señalado que sí comparten la postura del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha mostrado su rechazo a que partidos independentistas puedan tener la posibilidad de condicionar toda la legislatura a cambio de su apoyo a una investidura de Sánchez. "No queremos depender de los que no están dentro de la Constitución, ese es el trabajo que queda por delante", ha agregado Gómez de Celis.

APELA A LA UTILIDAD DE CS

Por eso, ha dicho a Cs que "tienen la oportunidad de volver a ser un partido útil" apoyando la investidura del líder socialista para que no tenga que depender de independentistas, toda vez que ha asegurado que cualquier acuerdo para obtener los apoyos "tiene que estar dentro de la Constitución".

Entretanto, y tras advertir de que los españoles han "castigado" al partido naranja en las urnas por "esa inutilidad de pactar en Andalucía, por ejemplo, con la ultraderecha, que también está fuera de la Constitución queriéndose cargar todas las autonomías", el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE ve que "Cs tiene la oportunidad de hacer algo importante para el país para que el Gobierno de progreso no dependa de los independentistas".

Sobre la posibilidad de que el PP permitiera que el cogobierno eche a andar, Gómez de Celis ha lamentado que incluso en la noche electoral pidió la dimisión del ganador, algo "inaudito" que le lleva a pensar que "no hay voluntad de ningún tipo, ni ahora ni nunca, por parte del PP de hacer algo por España".

Tras confiar en que el Gobierno esté en marcha antes de Navidad para que pueda aprobar un Presupuesto en enero, Gómez de Celis ha señalado el apoyo "unánime" de todos los líderes del partido al preacuerdo con Unidas Podemos y se ha mostrado seguro de que también se expresará así los militantes en la consulta prevista.