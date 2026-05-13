El centro comercial La Sierra de Córdoba regala hamburguesas, maquillaje y visitas a bodegas con sus 'jueves molones'

Cartel de los 'jueves molones'. - CC LA SIERRA

CÓRDOBA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial La Sierra, propiedad de Carmila y Carrefour Property, vuelve a animar este año el mayo cordobés con sus 'jueves molones', una acción a celebrar los días 14 y 21 de mayo en la que se pueden conseguir hamburguesas gratis, visitas a las bodegas de Pérez Barquero y un kit de maquillaje para la feria de Kiko Milano.

Según ha indicado el centro comercial en una nota, de esta forma se regalarán 50 hamburguesas de TGB los días señalados entre las 19,00 y las 21,00 horas. Para conseguir una, las personas que lo deseen únicamente tendrán que registrarse en la web del centro comercial o escáner el QR situado en la galería. Tras completar el registro obtendrán su cupón de participación que podrán presentar en el 'stand' instalado al efecto junto a la referida hamburguesería.

Las personas que participen en esta acción entrarán automáticamente en el sorteo de diez visitas para dos personas a sus impresionantes bodegas, ubicadas en la localidad de Montilla y un completo kit de maquillaje de Kiko Milano con todo lo necesario para crear un 'look' para la Feria.

Además, los 'Jueves molones' de La Sierra contarán animación de un DJ en directo para crear un ambiente de fiesta y diversión perfecto en el centro comercial.