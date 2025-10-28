El centro comercial La Sierra de Córdoba ya cuenta con una tienda Zapa10

Foto de la apertura de la nueva tienda. - CC LA SIERRA

CÓRDOBA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial La Sierra, propiedad de Carmila y Carrefour Property, cuenta desde este martes con una tienda de calzado Zapa10, establecimiento que ofrece una amplia variedad de productos para señora y caballero enfocado a todos los estilos: casual, cómodo, sport y elegante.

Según ha indicado el centro comercial en una nota, con esta incorporación, La Sierra refuerza su cartera comercial consolidando su amplia oferta con marcas líderes. Con más de diez años de trayectoria en el mercado, Zapa10 ofrece artículos con las últimas tendencias del momento, así como productos de continuidad que suman un 40% del total de su colección.

La nueva tienda, que se ubica en la planta baja del centro comercial en un local de 80 metros cuadrados, ofrece a los clientes productos de calidad con precios muy competitivos en su mercado.

Además, con motivo de la apertura, los clientes podrán beneficiarse de una atractiva promoción: con cada compra recibirán de regalo unas zapatillas 'de andar por casa' y un vale de descuento de tres euros para gastar en su próxima compra en el establecimiento.