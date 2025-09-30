El Centro Comercial La Sierra prepara en Córdoba concursos y actividades para los amantes de los animales

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial La Sierra, propiedad de Carmila y Carrefour Property, reafirma su compromiso como espacio 'pet friendly' con dos acciones muy especiales dirigidas a los amantes de los animales: el concurso 'Presume de mascotas' y una jornada de convivencia y celebración para toda la familia.

Según ha indicado el centro comercial en una nota, hasta el 12 de octubre se celebra el concurso online 'Presume de mascotas', una iniciativa conjunta con otros centros comerciales en la que los participantes podrán subir la foto de su mascota a la web del centro. La imagen más votada ganará una escapada por España para disfrutar junto a su compañero del reino animal.

Por otro lado, con motivo del Día Mundial de los Animales (4 de octubre), La Sierra organiza el Día de la Mascota, una jornada de convivencia y celebración para toda la familia. La cita será el sábado 4 de octubre, a las 12,30 horas, donde se invitará a todos los asistentes a participar en una gran foto de familia 'pet friendly', con el mayor número de mascotas reunidas en el centro.

Durante el evento, se entregará un regalo de bienvenida a todas las personas que se inscriban (hasta agotar existencias). Además, entre los participantes se sortearán dos premios de 100 euros para consumir en Hobby Zoo, la tienda especialista en mascotas de La Sierra.

El encuentro contará también con la colaboración de la Asociación Protectora de Animales Arca de Noé, que instalará un stand informativo en el centro para concienciar sobre la adopción responsable y el bienestar animal. Con estas acciones, el centro comercial La Sierra se consolida como un espacio de encuentro inclusivo y comprometido, donde las mascotas forman parte esencial de la experiencia de sus visitantes.