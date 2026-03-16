El centro comercial La Sierra regala menús en sus establecimientos de restauración por San Patricio

Imagen de la campaña por San Patricio. - CC LA SIERRA

CÓRDOBA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial La Sierra, propiedad de Carmila y Carrefour Property, celebra este martes el día de San Patricio, una fiesta que se ha convertido en una de las celebraciones internacionales con mayor proyección social y cultural, con menús gratis en los locales de restauración.

Según ha indicado el centro comercial en una nota, a pesar de su carácter religioso, esta cita ha trascendido hasta convertirse en una fecha para poner en valor la música, gastronomía y ambiente festivo en todo el mundo, motivo por el que La Sierra no ha querido dejar pasar esta oportunidad para ofrecer una atractiva promoción a sus clientes, aprovechando la capacidad de convocatoria y carácter participativo propio de esta fecha.

De este modo, desde el martes 17 de marzo y hasta fin de existencias, los clientes podrán conseguir con sus compras menús gratis en los locales de restauración. Dicha promoción se aplica a The Good Burguer, donde el menú estará compuesto por bebida, cheeseburguer y patatas y en 100 Montaditos, con bebida, montadito y patatas.

El 17 de marzo, a partir de las 10,00 horas, se habilitará un formulario en la web ('www.centrocomerciallasierra.com'), donde los clientes podrán registrarse. Las unidades serán limitadas, por lo que solo podrán conseguirlo lo más rápidos. Una vez completado el registro, los clientes recibirán un correo de confirmación que deberán mostrar en el local correspondiente, junto con un ticket de compra por importe mínimo de 15 euros.

Así, con esta atractiva promoción el centro comercial cordobés incentivará las compras en sus establecimientos, premiando a sus clientes más fieles para que puedan disfrutar de un menú tras una jornada de compras.