El centro comercial La Sierra se suma al World Cleanup Day con una jornada de limpieza en El Patriarca este sábado

El centro comercial La Sierra, propiedad de Carmila y Carrefour Property, se suma al World Cleanup Day, Día Mundial de la Limpieza, que este año celebra su sexta edición este sábado en El Patriarca. - CENTRO COMERCIAL LA SIERRA

CÓRDOBA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial La Sierra, propiedad de Carmila y Carrefour Property, se suma un año más al World Cleanup Day, Día Mundial de la Limpieza, que este año celebra su sexta edición este sábado, 13 de septiembre, con el objetivo de concienciar a la población para mantener limpio el planeta a través de sus espacios más cercanos.

Con este motivo, La Sierra, en colaboración con Sadeco y el Ayuntamiento de Córdoba, ha organizado una jornada de limpieza en el parque urbano El Patriarca, desde las 9,00 horas, a la que podrán sumarse todos los voluntarios que lo deseen previa inscripción en la página web del centro comercial hasta este sábado.

Los participantes en esta actividad recibirán como regalo una gorra de la campaña. La jornada cuenta también con la colaboración de Arca de Noé y de la Asociación de Voluntariado GEA.

De este forma, y fruto de su compromiso con el planeta, La Sierra se suma a este programa global dirigido a concienciar a la población contra la generación de basura y la contaminación que los residuos provocan en la naturaleza.

Convocada desde más de 150 países, esta iniciativa medioambiental consigue movilizar cada año a casi 20 millones de personas en todo el mundo y pretende crear una 'ola verde' a nivel mundial realizando de manera coordinada actividades de limpieza en todo tipo de espacios como parques, bosques, playas o parajes naturales para afrontar el problema de la gestión de residuos.

Así, este sábado, La Sierra promoverá una jornada ecológica de limpieza y concienciación en la zona de El Patriarca, en una acción que tendrá como punto de partida la calle Lentisco, esquina Calle Mejorana. En ella, instituciones, vecinos, asociaciones de la ciudad, voluntarios, así como empleados y usuarios del centro comercial contribuirán a asegurar un futuro menos contaminante para el planeta.

Además, entre todos los participantes se sortearán cien euros para gastar en compras en el centro comercial.