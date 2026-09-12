El Centro Especial de Empleo embellece Almendros Aguilar en Jaén con maceteros de laurel a petición de los vecinos

Maceteros en Jaén - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, a través del Centro Especial de Empleo, ha llevado a cabo una actuación de mejora y embellecimiento en la calle Almendros Aguilar, concretamente en la zona conocida como el cantón de la RopaVieja, con la instalación de cinco maceteros de laurel y dos más en la calle Alcalá Venceslada.

Según ha referido el Consistorio en una nota, la actuación responde directamente a una petición trasladada por los propios residentes, que plantearon la posibilidad de incorporar vegetación para transformar y mejorar el entorno.

El concejal del Centro Especial de Empleo, José María Cano, ha relatado que "se trata de una intervención sencilla, pero que demuestra cómo pequeñas actuaciones pueden tener un efecto importante en la imagen y la calidad de los espacios urbanos".