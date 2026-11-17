Inauguración del curso académico del Centro Intergeneracional. - UCO

CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Intergeneracional 'Francisco Santisteban' de la Universidad de Córdoba (UCO) ha inaugurado el curso 26-27 con 2.048 estudiantes matriculados en Córdoba capital y sus ocho sedes provinciales de Baena, Montilla, Puente Genil, Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo, Lucena, Cabra y Priego de Córdoba.

Así lo ha indicado la UCO en una nota en la que ha detallado que el acto, celebrado en la Facultad de Medicina, Enfermería y Fisioterapia, ha estado presidido por el vicerrector de estudiantes, acceso y empleabilidad, Juan José Giner, y ha contado con la intervención de la directora del Centro, Ana Belén Martínez, y de la secretaria de la Facultad de Medicina, Enfermería y Fisioterapia, Daiana Priscila Rodrigues.

La principal novedad es el taller anual Actividad Física y Envejecimiento Saludable (50+), cuyos grupos se llenaron durante la matrícula. El alumnado puede además asistir como oyente a más de 80 asignaturas de grado y máster de la UCO.

El centro mantiene también su apuesta internacional a través del programa Erasmus+ de educación de personas adultas, con becas de movilidad para su alumnado y profesorado. El curso pasado, 30 estudiantes viajaron a Zagreb (Croacia), Dublín (Irlanda) y Udine (Italia) para conocer otros programas universitarios de mayores.

La subdirectora académica, Silvia Portero, ha pronunciado la conferencia inaugural 'La necesidad número catorce: aprender a cualquier edad'. La subdirectora, enfermera de formación, ha defendido que acudir a clase cada semana es "en sentido estricto, un acto de cuidado". Ha partido de la etimología: cuidar procede del latín 'cogitare', pensar. Y ha subrayado la doble vida de la Facultad: por la mañana se forman en ella quienes cuidarán de nuestra salud y, por la tarde, el alumnado del Centro acude a sus aulas a pensar.

La conferenciante ha reivindicado que la enfermería siempre fue también enseñanza. Lo ha ilustrado con la 'Instrucción de enfermeros de los enfermeros obregones', uno de los manuales más antiguos de Europa escritos por enfermeros para formar a otros; y con Florence Nightingale, que, enferma desde los 38 años, siguió trabajando hasta su muerte a los 90. "Si alguien necesita un argumento de que la edad no apaga la inteligencia, ahí lo tiene", ha afirmado.

El eje de su intervención fue la enfermera estadounidense Virginia Henderson, que ha ordenado el cuidado en catorce necesidades básicas. La última es aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad. "Henderson colocó la curiosidad en la misma lista que la respiración. No en un apéndice, no como un lujo", ha subrayado.

A su juicio, el centro es, a su manera, "un lugar de cuidados". Atiende esa necesidad número catorce y, con ella, la décima, comunicarse con los demás; la duodécima, ocuparse en algo que dé sentido a la vida; y la decimotercera, participar en actividades recreativas. Este curso suma además la cuarta, la de moverse, gracias al nuevo taller de actividad física. "Creo que a Virginia Henderson le habría gustado", ha apuntado.

En un país donde el 21,1% de la población tiene 65 años o más, según el INE, ha planteado que "la pregunta ya no es solo cuántos años vamos a vivir, sino cómo vamos a vivirlos". También ha reivindicado el contacto entre generaciones frente al edadismo, que la Organización Mundial de la Salud considera una de las herramientas más eficaces para reducirlo. Cuando el alumnado comparte aula con jóvenes, "se está haciendo Salud Pública. Sin bata y sin receta, pero Salud Pública".

Ha cerrado su intervención con la imagen de Nightingale recorriendo de noche las salas con su lámpara. "Me gusta pensar que este Centro es algo parecido: una lámpara encendida cada tarde, en una facultad de la salud, para que nadie crea que ha llegado la hora de dejar de aprender", ha apostillado Portero.