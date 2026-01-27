El Centro de Interpretación del Juramento de San Rafael en Córdoba inicia un programa de visitas escolares

Visita de alumnos del Colegio Divina Pastora de Córdoba. - CENTRO DE INTERPRETACIÓN

CÓRDOBA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Interpretación del Juramento de San Rafael ha puesto en marcha un programa de visitas escolares con el objetivo de acercar a los más jóvenes "la historia, la fe y el patrimonio vinculados al Arcángel San Rafael, custodio de la ciudad de Córdoba".

La iniciativa, según ha informado el Centro, ha arrancado con la visita del Colegio Divina Pastora, cuyos alumnos de 3º de ESO han sido los primeros en participar en esta experiencia didáctica, diseñada específicamente para el ámbito educativo.

Durante la visita, el rector de la Iglesia del Juramento de San Rafael, Fernando Cruz-Conde, ha ejercido de guía, explicando a los estudiantes la historia de las apariciones del Arcángel San Rafael al Padre Andrés de las Roelas, "un episodio fundamental para comprender la devoción y la identidad espiritual de Córdoba desde el siglo XVI".

El recorrido ha permitido a los alumnos conocer también las distintas áreas expositivas del centro, incluyendo la zona del museo dedicada a los Santos Mártires y el espacio museístico sobre la Sábana Santa, donde se abordan aspectos históricos, artísticos y científicos de uno de los objetos más estudiados de la tradición cristiana.

Tras la visita, Fernando Cruz-Conde ha valorado la experiencia y ha agradecido la presencia del centro educativo. "Ha sido una auténtica alegría recibir a los alumnos del Colegio Divina Pastora. Su interés, sus preguntas y su actitud atenta demuestran que este tipo de visitas son una magnífica forma de acercar nuestra historia y nuestra fe a las nuevas generaciones. Agradecemos sinceramente al centro que haya querido venir y compartir esta experiencia con nosotros".

Además, el rector ha querido aprovechar el inicio de este programa para invitar a los centros educativos a sumarse a la iniciativa, ya que "desde la Iglesia y el Centro de Interpretación del Juramento de San Rafael animamos a todos los colegios e institutos de Córdoba y su provincia a visitarnos. Queremos que este espacio sea un lugar abierto al conocimiento, al diálogo y al aprendizaje, donde los jóvenes puedan descubrir una parte esencial de la historia y la tradición de nuestra ciudad".