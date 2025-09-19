El centro iQuantum de Granada contará con una plataforma para la gestión de edificios inteligentes

GRANADA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha anunciado este viernes la puesta en marcha de un Building Data Science (DS), un Data Lake --un repositorio centralizado denominado lago de datos en inglés con capacidad de almacenar grandes volúmenes de información con plataforma para empresas-- para la gestión de edificios inteligentes, el cual tendrá su sede en el centro demostrador iQuantum.

Granada se consolida como referente nacional en Inteligencia Artificial (IA) urbana, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa tras el anuncio, que ha tenido lugar en un encuentro institucional y profesional en el Carmen de los Mártires.

El proyecto, impulsado en colaboración con la Corporación Tecnológica de Andalucía, Debos (Dasware Technologies) y la Universidad de Granada, convertirá a la ciudad en sede nacional del Espacio de Datos para Edificios Inteligentes.

Building DS se concibe como un sistema avanzado para la gestión de incidencias y servicios en edificios residenciales, comerciales, hoteleros y de oficinas, integrando IA, internet de las cosas, y análisis de datos.

Este espacio se configura como un nodo demostrador que mostrará cómo los edificios pueden "convertirse en componentes activos de ciudades conectadas, reforzando la posición de Granada como pionera en soberanía del dato y seguridad digital". Además, el proyecto está alineado con estándares europeos de interoperabilidad y con marcos como Gaia-X, lo que le otorga proyección internacional.

"Este tipo de encuentros demuestran que la innovación urbana no es ya una aspiración, sino una herramienta real con la que las ciudades pueden mejorar la vida de sus ciudadanos, colaborando entre sí y aprovechando tecnologías como la IA", ha afirmado la alcaldesa Marifrán Carazo al presentar el Data Lake Building DS para iQuantum.

Carazo ha añadido que "Granada no solo se suma a la revolución digital, sino que se coloca al frente de ella, liderando proyectos que sitúan a nuestra ciudad en el mapa de la innovación a nivel nacional e internacional".

Finalmente, ha destacado que "el Data Lake Building DS es una muestra clara de cómo la investigación, la empresa, la administración y la sociedad pueden trabajar juntos para transformar nuestras ciudades y hacerlas más sostenibles, seguras y humanas".

La presentación de Building DS ha tenido lugar en el marco de la jornada 'IA e innovación urbana', celebrada hoy en Granada y organizada por el Ayuntamiento a través de iQuantum, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, la Red de Ciudades Inteligentes, la Asociación de Empresas Electrónicas, Tecnológicas, de Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (Ametic), OnTech Innovation y la Universidad de Granada.

El encuentro ha reunido a representantes de 42 ciudades españolas y a más de 150 expertos de todo el país para debatir el impacto de la IA en los servicios urbanos y en la transformación digital de los municipios.

La amplia participación ha confirmado a Granada como punto de encuentro interterritorial para "compartir buenas prácticas y soluciones tecnológicas que faciliten la innovación, la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida".

El centro iQuantum se consolida así como un espacio clave de cooperación entre administraciones locales, empresas tecnológicas y centros de conocimiento. El impacto esperado del Data Lake y de la jornada es "decisivo", según han concretado desde el consistorio granadino.

Se trata de "fomentar la transformación digital en los municipios españoles, especialmente en ámbitos como el gobierno local, el urbanismo inteligente, los servicios ciudadanos y el medio ambiente" e "impulsar el ecosistema tecnológico y emprendedor local, gracias a proyectos que integran investigación, industria, emprendimiento y entidades públicas".

También de "generar empleo cualificado y atraer inversiones relacionadas con la innovación, la IA, el análisis de datos y las ciudades inteligentes; y posicionar a Granada como sede de iniciativas nacionales y como interlocutor clave en foros europeos e internacionales sobre ciudades inteligentes, datos urbanos y políticas digitales".