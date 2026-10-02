El Centro de Recepción de Visitantes de la Mezquita de Córdoba recibe una mención especial en los Premios Expone 2026

El deán del Cabildo Catedral de Córdoba muestra la mención especial recibida en el acto de entrega de los Premios Expone 2026. - Cabildo Catedral de Córdoba

CÓRDOBA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha sido galardonado este viernes con la 'Mención especial al espacio museográfico de carácter permanente' en la VI edición de los Premios Expone, a las buenas prácticas e innovación en museos y exposiciones, en el marco del acto de entrega de estos prestigiosos reconocimientos del sector cultural, que ha tenido lugar durante en Caixaforum Sevilla.

Según ha informado la institución capitular en una nota, este reconocimiento distingue específicamente a trabajo realizado en el Centro de Información y Recepción de Visitantes de la Mezquita-Catedral de Córdoba'. El proyecto partía como uno de los diez nominados en la competitiva categoría de Proyectos Expositivos Andaluces, obteniendo finalmente esta importante distinción especial certificada en Sevilla por la presidenta de la entidad organizadora, María Sol Martín Carretero.

Los Premios Expone son impulsados por la Asociación de Museología y Museografía de Andalucía (AMMA), una entidad que busca poner en valor y reconocer el trabajo de los profesionales de los museos y las exposiciones a través de la innovación y las buenas prácticas. En esta sexta edición, el certamen ha reunido a destacadas instituciones y proyectos impulsados tanto a nivel andaluz como por entidades de la talla del Museo Arqueológico Nacional o el Museo de Bellas Artes de Sevilla.

Para el Cabildo Catedral de Córdoba, en palabras de su deán-presidente, "recibir esta mención especial supone un gran respaldo al esfuerzo continuo por dotar al monumento de unas infraestructuras de acogida modernas, accesibles y con un alto rigor museográfico, garantizando así que el primer contacto del visitante con la Mezquita-Catedral sea una experiencia enriquecedora y de máxima calidad".